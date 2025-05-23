Минфин предложил расширить налоговые льготы для бизнеса за детские выплаты
Минфин РФ предложил расширить налоговые стимулы для компаний, оказывающих материальную помощь семьям при рождении, усыновлении ребенка или при установлении над ребенком опеки, сообщили в пресс-службе министерства.
Поправки касаются увеличения необлагаемой НДФЛ или взносами по страховке корпоративной выплаты с 50 000 руб. до 1 млн руб. Также в предлагаемые меры поддержки бизнеса входит возможность включить расходы на материальную помощь во внереализационные статьи бюджета, что «позволит уменьшить налоговую нагрузку на компании», – говорится в публикации Минфина. Целью поправок стало стремление укрепить поддержку семей с детьми в России.
Кроме того, министерство предложило уменьшить НДС и налог на прибыль для компаний, которые безвозмездно получают имущество, работы и услуги на нужды спецоперации. Эти ресурсы предлагается не учитывать при определении налоговой базы. В списке имущества, на которое будут действовать поправки, отсутствуют денежные средства.