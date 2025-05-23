Минфин предложил расширить налоговые льготы для бизнеса за детские выплаты

Кроме того, министерство предложило ­уменьшить НДС и налог на прибыль для компаний, которые безвозмездно получают имущество, работы и услуги на нужды спецоперации. Эти ресурсы предлагается не учитывать при определении налоговой базы. В списке имущества, на которое будут действовать поправки, отсутствуют денежные средства.