Сотня компаний из недружественных стран лишилась $348 млрд доходов в России
Сотня крупнейших бизнесов из недружественных России стран недополучили $348 млрд выручки и $16 млрд чистой прибыли с 2022 до 2025 гг., подсчитали «Ведомости» по данным отчетности компаний. При этом бизнес дружественных стран в два раза увеличил свои активы и выручку (в 2024 г. показатель превысил $42 млрд).
Крупнейшая по выручке сотня компаний обеспечивала около 60% оборота иностранных организаций в России. На эти бизнесы пришлась примерно такая же доля недополученных доходов – $87 из $153 млрд ежегодно. Компании теряли по $4 млрд чистой прибыли в год. При этом ушедшие с российского рынка бизнесы недополучали $6,1 млрд, а оставшиеся были в плюсе на $2,1 млрд.
«Ведомости» выяснили, что уходили из России чаще крупные компании. Небольшие, напротив, чаще предпочитали оставаться. Крупные же корпорации сталкивались с давлением акционеров и инвесторов и покидали рынок.
Главный акционер ГК «Протектор» Павел Провоторов говорил, что западные санкции позволяют России развивать гражданский авиапром. Он отмечал, что технологии, используемые сейчас из-за проблем со взаимоотношениями с США и Европой, «в перспективе, конечно, позволят нам сделать и Boeing». При этом он подчеркнул, что логичнее будет делать свой оригинальный современный самолет.