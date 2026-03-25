ФНС ограничила доступ из-за рубежа к своим электронным сервисам
Федеральная налоговая служба (ФНС) ограничила доступ из-за рубежа к ряду своих электронных сервисов из-за участившихся кибератак. Такой ответ от ведомства получило «Бизнес ФМ» .
ФНС активно принимает меры по защите инфраструктуры, и при снижении уровня внешних воздействий сервисы снова будут доступны. В службе отметили, что данные налогоплательщиков и сама инфраструктура ведомства надежно защищены. ФНС принесла извинения за доставленные неудобства и попросила пользователей отнестись с пониманием.
В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась русская предпринимательница, которая работает в сфере туризма в Турции. Она рассказала, что в последние дни у нее не получается зайти в приложение ФНС «Мой налог». При этом выяснилось, что с мобильного интернета российского оператора доступ разрешен.
23 января представитель Positive Technologies рассказал «Ведомостям», что почти половина всех атак (47%) на российские компании в 2025 г. привели к нарушению их деятельности. Точное число выявленных атак он не назвал, но уточнил, что речь идет о тысячах инцидентов, и добавил, что в 2024 г. хакеры добивались успеха в 31% случаев.