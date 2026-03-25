ФНС ограничила доступ из-за рубежа к своим электронным сервисам

23 января представитель Positive Technologies рассказал «Ведомостям», что почти половина всех атак (47%) на российские компании в 2025 г. привели к нарушению их деятельности. Точное число выявленных атак он не назвал, но уточнил, что речь идет о тысячах инцидентов, и добавил, что в 2024 г. хакеры добивались успеха в 31% случаев.