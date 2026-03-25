Минфин осенью оценит необходимость введения НДС на операции по СБП
Минфин РФ планирует осенью оценить необходимость введения налога на добавленную стоимость (НДС) на операции, совершенные по Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил замглавы министерства Алексей Сазанов, отметив, что на данный момент таких планов нет.
«Те изменения, которые были приняты в прошлом году, мы сейчас мониторим этот год их правоприменения на данный момент и дальше к осени будем принимать решение о необходимости внести корректировки», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Президент РФ Владимир Путин в прошлом году подписал закон, согласно которому в России с 2026 г. НДС будет увеличен с 20 до 22%. При этом льготная ставка в 10% будет сохранена для всех социально значимых товаров. В документе утверждается поэтапный переход к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС: в 2026 г. этот порог будет уменьшен с 60 млн до 20 млн руб., в 2027 г. – до 15 млн, в 2028 г. – до 10 млн руб. В первоначальной версии законопроекта предлагалось сразу снизить сумму с 60 млн до 10 млн руб.
Аналитики Банка России в бюллетене «О чем говорят тренды» 12 марта писали, что повышение НДС уже отразилось в ценах, но возможны незначительные вторичные эффекты. В регуляторе отметили, что этому способствовало ослабление потребительского спроса в непродовольственном сегменте в период повышения НДС, а также снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса.