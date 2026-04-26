Орешкин: непростая экономическая ситуация не связана с интернет-ограничениями

23 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что власти отключают интернет для безопасности граждан. По его словам, такие меры связаны с предотвращением террористических угроз, которые «к сожалению, мы иногда пропускаем». Путин при этом поручил проработать механизм бесперебойной работы жизненно важных сервисов по аналогии с экстренными звонками при нулевом балансе на счете.