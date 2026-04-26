Орешкин: непростая экономическая ситуация не связана с интернет-ограничениями
Непростая экономическая ситуация в России не связана с ограничениями интернета. Об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором [интернет-ограничениями]. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику», – сказал он.
Орешкин заявил, что ситуация «на самом деле в экономике очень непростая». В частности, наблюдается дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Также медленно проходят структурные изменения и внедрение технологий.
23 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что власти отключают интернет для безопасности граждан. По его словам, такие меры связаны с предотвращением террористических угроз, которые «к сожалению, мы иногда пропускаем». Путин при этом поручил проработать механизм бесперебойной работы жизненно важных сервисов по аналогии с экстренными звонками при нулевом балансе на счете.
В тот же день Минцифры расширило «белый список» онлайн-сервисов, доступных россиянам при отключении мобильного интернета. Теперь в перечне их более 500.