Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Орешкин: непростая экономическая ситуация не связана с интернет-ограничениями

Непростая экономическая ситуация в России не связана с ограничениями интернета. Об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором [интернет-ограничениями]. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику», – сказал он.

Орешкин заявил, что ситуация «на самом деле в экономике очень непростая». В частности, наблюдается дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Также медленно проходят структурные изменения и внедрение технологий.

23 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что власти отключают интернет для безопасности граждан. По его словам, такие меры связаны с предотвращением террористических угроз, которые «к сожалению, мы иногда пропускаем». Путин при этом поручил проработать механизм бесперебойной работы жизненно важных сервисов по аналогии с экстренными звонками при нулевом балансе на счете.

В тот же день Минцифры расширило «белый список» онлайн-сервисов, доступных россиянам при отключении мобильного интернета. Теперь в перечне их более 500.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь