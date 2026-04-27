В ВЭБ.РФ оценили рост экспортных доходов РФ от войны в Персидском заливе
По его словам, краткосрочные последствия дают стране временную передышку и дополнительные доходы, поскольку выросли цены на нефть, газ, на удобрения, на гелий и на продовольствие, а это экспортируемые товары.
«Есть разные оценки, сколько мы от этого получим. Я думаю, что общий выигрыш экспортных доходов будет от $80 млрд до $150 млрд, если конфликт продлится от 6 до 12 месяцев», – отметил Клепач.
Он допустил, что при более длительном конфликте, который затронет и 2027 г., прирост экспортных доходов составит около $200 млрд и более. При этом необходимо учитывать негативный эффект украинских ударов по российской транспортной и производственной инфраструктуре, которые ограничивают физические объемы экспорта.
Экономист назвал главным вопросом, как Россия распорядится этими доходами. Он отметил, что большинство из них носит временный характер: предложение нефти в мире достаточно, цены на нефть все равно начнут снижаться. Это временная фора. То, как страна ее использует, чтобы не просто пополнить бюджет и снизить задолженность банкам, а дать импульс для роста новых технологий и устойчивости базовых отраслей.
Сейчас Ормузский пролив находится под блокадой американских сил и под блокировкой со стороны Ирана. 21 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Тегераном, но поручил сохранять блокаду пролива, через который проходила примерно пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа.
На фоне войны в Персидском заливе цена на нефть Brent держится на уровне $100/барр. По данным биржи ICE, 24 апреля июньские фьючерсы на нефть Brent стоили $105,2/барр. 27 февраля, до начала атак США и Израиля на Иран, цена на нефть составляла $72,5/барр.