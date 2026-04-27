Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,944-0,33%MGTS1 070-0,56%VEON-RX67,8-2,16%IMOEX2 733,53+0,02%RTSI1 151,11+0,98%RGBI119,46-0,36%RGBITR778,46-0,26%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Правкомиссия одобрила повышение пошлины за вид на жительство в пять раз

Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение государственной пошлины за оформление вида на жительство для иностранных граждан с 6 000 руб до 30 000 руб. Об этом сообщает ТАСС.

«Внести во вторую часть Налогового кодекса РФ следующие изменения. В пункте 1 ст. 333.28 следующие изменения: за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства – пошлину в 30 тысяч рублей», – говорится в тексте документа.

Уточняется, что от уплаты пошлины планируется освободить иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ, а также членов их семей.

14 апреля Министерство юстиции разработало поправку ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности для иностранных граждан за совершение правонарушений, связанных с экстремизмом, угрозой общественной и информационной безопасности. Суть предложенных изменений – установить запрет на выдачу вида на жительство членам семьи иностранного военнослужащего, который в период проведения спецоперации заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах или воинских формированиях сроком на один год.

В марте миграционная служба МВД России сообщила о снижении количества находящихся на территории Российской Федерации граждан иностранных государств по итогам прошлого года на 8,6% до 5,7 млн человек. Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание сократилось на одну треть до 31 304, видов на жительство – на 27,3% до 156 229, а количество принятых в гражданство РФ – на 27,1% до 152 400 в год.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её