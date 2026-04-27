Правкомиссия одобрила повышение пошлины за вид на жительство в пять раз

В марте миграционная служба МВД России сообщила о снижении количества находящихся на территории Российской Федерации граждан иностранных государств по итогам прошлого года на 8,6% до 5,7 млн человек. Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание сократилось на одну треть до 31 304, видов на жительство – на 27,3% до 156 229, а количество принятых в гражданство РФ – на 27,1% до 152 400 в год.