Правкомиссия одобрила повышение пошлины за вид на жительство в пять раз
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение государственной пошлины за оформление вида на жительство для иностранных граждан с 6 000 руб до 30 000 руб. Об этом сообщает ТАСС.
«Внести во вторую часть Налогового кодекса РФ следующие изменения. В пункте 1 ст. 333.28 следующие изменения: за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства – пошлину в 30 тысяч рублей», – говорится в тексте документа.
Уточняется, что от уплаты пошлины планируется освободить иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ, а также членов их семей.
14 апреля Министерство юстиции разработало поправку ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности для иностранных граждан за совершение правонарушений, связанных с экстремизмом, угрозой общественной и информационной безопасности. Суть предложенных изменений – установить запрет на выдачу вида на жительство членам семьи иностранного военнослужащего, который в период проведения спецоперации заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах или воинских формированиях сроком на один год.
В марте миграционная служба МВД России сообщила о снижении количества находящихся на территории Российской Федерации граждан иностранных государств по итогам прошлого года на 8,6% до 5,7 млн человек. Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание сократилось на одну треть до 31 304, видов на жительство – на 27,3% до 156 229, а количество принятых в гражданство РФ – на 27,1% до 152 400 в год.