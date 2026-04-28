Набиуллина: Россия еще никогда не жила в таком дефиците рабочей силы

Российский рынок труда еще никогда в современной истории не жил в таком дефиците рабочей силы, как сейчас, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе «Альфа-саммита».

«Ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы», – сказала она.

По словам Набиуллиной, такие показатели влияют на всю экономическую ситуацию в России.

26 апреля замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин подтвердил, что в России наблюдается непростая экономическая ситуация. Он отметил, что в стране фиксируется дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Кроме того, по словам Орешкина, медленно проходят структурные изменения и внедрение технологий. При этом он отмечал, что это не связано с ограничениями интернета на территории России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте