Набиуллина: Россия еще никогда не жила в таком дефиците рабочей силы

26 апреля замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин подтвердил, что в России наблюдается непростая экономическая ситуация. Он отметил, что в стране фиксируется дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Кроме того, по словам Орешкина, медленно проходят структурные изменения и внедрение технологий. При этом он отмечал, что это не связано с ограничениями интернета на территории России.