Шохин рассказал об ужесточении критериев получения льгот
Правительство обсуждает вопрос ужесточения критериев предоставления льгот и префренций для компаний, рассказал в интервью «Ведомостям» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Кабмин считает, что если компания платит дивиденды, то она не должна претендовать на преференциальные программы, пояснил он.
«Сейчас обсуждается в правительстве, как ужесточить критерии предоставления льгот и преференций, усложнить допуск к преференциальным программам. Один из пунктов, например, – компания не должна выплачивать дивиденды», – сказал глава РСПП.
По майским данным Минфина, дефицит федерального бюджета достиг 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП, по итогам января – апреля 2026 г., следует из оценки исполнения бюджета. Показатель оказался почти на 3 трлн руб. выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 55,2% выше запланированного на весь текущий год дефицита в 3,8 трлн руб.
15 апреля в Минэкономразвития заявили, что для сохранения льготы по НДС предприятиям общественного питания в 2027 г. необходимо в 2026 г. выплачивать сотрудникам зарплату не ниже средней по региону.