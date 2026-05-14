Володин выразил несогласие с прогнозом Минэка о повышении тарифов ЖКХ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру экономического развития Максиму Решетникову объяснить свою позицию, прежде чем давать прогнозы об увеличении тарифов на коммунальные услуги на 33,5% в течение четырех лет.
Володин отметил, что, после того как Минэк озвучил прогнозы в части роста тарифов на коммунальные услуги до 2029 г., поступает большое количество обращений со стороны граждан. По его словам, с одной стороны, Минэк говорит о снижении инфляции до 5% до конца года, а с другой – прогнозирует рост тарифов, двукратный относительно инфляции.
«Мы не можем с этим с вами согласиться. Поэтому давайте обсуждать. Пускай придет министр экономического развития, обоснует свою позицию, прежде чем выносить такие прогнозы», – сказал Володин.
С 1 июля 2025 г. цена ЖКУ была проиндексирована на 11,9%. Стоимость электричества была проиндексирована в среднем на 12,6%. Перед этим тарифы на электроэнергию не менялись в течение года.