Мосбиржа нарастила чистую прибыль по МСФО на 27,8% за I квартал

Стратег «Сберинвестиций» на фондовом рынке Дмитрий Макаров 20 мая рассказал «Ведомостям», что российский рынок акций сохраняет позитивные перспективы во втором полугодии 2026 г. По его словам, индекс Мосбиржи может вырасти до 3300 пунктов, а полная доходность с учетом дивидендов достичь 28%. В 2027 г. потенциал роста также сохраняется: индекс Мосбиржи может достичь 4050 пунктов. Однако структурный дисконт к глобальным рынкам, вероятно, останется из-за геополитических и санкционных рисков.