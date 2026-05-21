Мосбиржа нарастила чистую прибыль по МСФО на 27,8% за I квартал
Чистая прибыль Московской биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2026 г. выросла на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг 17,2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Операционные доходы биржи за январь – март выросли до 35,3 млрд руб. Комиссионные доходы составили 21,5 млрд руб., а чистый процентный доход достиг 13,8 млрд руб. Наиболее заметный рост продемонстрировали срочный рынок, где доходы увеличились на 66%, а также рынок облигаций с ростом на 21%.
Комиссионные доходы рынка акций сократились на 40%. В компании это связывают со снижением объемов торгов и уменьшением маркетинговых программ для паевых инвестиционных фондов.
Операционные расходы биржи по итогам квартала снизились на 2,5%, а рентабельность EBITDA превысила 70%. Одновременно продолжился рост числа клиентов. Количество частных инвесторов на площадке достигло 41,1 млн человек, а число индивидуальных инвестиционных счетов увеличилось до 6,3 млн.
Стратег «Сберинвестиций» на фондовом рынке Дмитрий Макаров 20 мая рассказал «Ведомостям», что российский рынок акций сохраняет позитивные перспективы во втором полугодии 2026 г. По его словам, индекс Мосбиржи может вырасти до 3300 пунктов, а полная доходность с учетом дивидендов достичь 28%. В 2027 г. потенциал роста также сохраняется: индекс Мосбиржи может достичь 4050 пунктов. Однако структурный дисконт к глобальным рынкам, вероятно, останется из-за геополитических и санкционных рисков.