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Шохин опроверг возможность снизить цены на топливо методами ДКП

Ведомости

Невозможно остановить рост цен на топливо с помощью методов денежно-кредитной политики, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на выездной сессии Веронского Евразийского экономического форума.

«У Центрального банка жесткая линия на достижении таргета в 4% по инфляции. Но, тем не менее, мы понимаем, что много немонетарных факторов влияет на инфляцию. Например, проблема топлива и роста цен на топливо. Ее победить методами денежно-кредитной политики невозможно», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Шохина, в текущих условиях нужны в том числе инвестиции в восстановление нефтеперерабатывающих заводов. Глава РСПП подчеркнул, что организация считает важным найти баланс между борьбой с инфляцией и увеличением объемов инвестиций.

Как губернаторы пытаются управлять ситуацией с бензином

Общество

3 июля заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин говорил, что регулятор пока не может оценить, какой вклад внес рост цен на бензин в инфляцию за последний месяц. Он пояснил, что публикуемая еженедельная статистика отражает лишь часть потребительской корзины. По словам зампреда ЦБ, в нее входят немногим более 100 товарных позиций, которые охватывают около половины веса индекса потребительских цен.

1 июля регулятор предупредил о более высокой траектории ключевой ставки на среднесрочном горизонте по сравнению с заложенной в апрельском прогнозе. В «Резюме обсуждения ключевой ставки» отмечалось, что одним из значимых рисков для цен является временное сокращение производства моторного топлива и рост цен на бензин и дизель.

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