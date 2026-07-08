Шохин опроверг возможность снизить цены на топливо методами ДКП

3 июля заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин говорил, что регулятор пока не может оценить, какой вклад внес рост цен на бензин в инфляцию за последний месяц. Он пояснил, что публикуемая еженедельная статистика отражает лишь часть потребительской корзины. По словам зампреда ЦБ, в нее входят немногим более 100 товарных позиций, которые охватывают около половины веса индекса потребительских цен.