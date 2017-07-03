Руководителя Чеченского отделения Сбербанка объявили в федеральный розыск Е. Разумный / Ведомости

Руководителя Чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомеда Джабраилова подозревают в организации преступной группы, которая открывала фирмы-однодневки для обналичивания денежных средств. Об этом говорится на сайте управления МВД по Чеченской республике.

«Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России. В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов», - отметили в пресс-слцжбе МВД. По информации следствия, фирмы-однодневки зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих какого-либо отношения к их деятельности.

«Указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд руб.», - говорится в сообщении МВД.

По предварительной оценке, в результате незаконных действий, совершенных с использованием только 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн руб. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Следствие подозревает Джабраилов в причастности к созданию и других компаний-однодневок. Он объявлен в федеральный розыск. По мнению правоохранительных органов, он скрывается от следствия за пределами России.

Сбербанк проводит проверку по поводу информации в СМИ о том, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов якобы вымогал у руководителя чеченского отделения Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова 30 млн руб., писали «Известия». «По факту полученной информации проводится проверка», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Информация о вымогательстве появилась в понедельник на сайте издания «Кавказ.Реалии», которое ссылается на неназванные источники. Согласно изданию, вымогательство якобы происходило в середине июня под угрозой возбуждения уголовного дела по подозрению в пособничестве боевикам в случае отказа. Однако Джабраилов отказался выдать названную сумму и ушел в отпуск, сообщало издание.