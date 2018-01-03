В Сбербанке рассказали о ликвидации в Чечне системы по отмыванию денег

В июле бывшего руководителя Чеченского отделения Сбербанка объявили в федеральный розыск

Е. Разумный / Ведомости

Система по отмыванию денег в Чечне ликвидирована. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он уточнил, что на территории республики было обнаружено несколько отмывочных каналов. При этом расследований на уровне МВД по делу бывшего руководителя чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова сейчас не ведется, добавил Кузнецов.

По его словам, Сбербанк провел собственную проверку в отношении Джабраилова. Этот руководитель был отстранен и уволен из Сбербанка на основании нарушений административного порядка, отметил Кузнецов.

В июле Джабраилова объявили в федеральный розыск. Его подозревали в организации преступной группы, которая открывала фирмы-однодневки для обналичивания денежных средств. Компании были зарегистрированы на подставных лиц, по версии следствия.

«Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России», - сообщало управление МВД по Чеченской Республике. В результате незаконных действий, совершенных с использованием только восьми фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн руб. Организатором создания фирм является именно Джабраилов, полагало следствие.

В ноябре руководителем отделения Сбербанка в Чеченской Республике стал Андрей Подсвиров, сообщал ТАСС. Подсвиров ранее возглавлял отделение банка в Северной Осетии

Чем известен Умар Джабраилов