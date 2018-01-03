В Сбербанке рассказали о ликвидации в Чечне системы по отмыванию денег

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В июле бывшего руководителя Чеченского отделения Сбербанка объявили в федеральный розыск
Е. Разумный / Ведомости
Система по отмыванию денег в Чечне ликвидирована. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Он уточнил, что на территории республики было обнаружено несколько отмывочных каналов. При этом расследований на уровне МВД по делу бывшего руководителя чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова сейчас не ведется, добавил Кузнецов.
По его словам, Сбербанк провел собственную проверку в отношении Джабраилова. Этот руководитель был отстранен и уволен из Сбербанка на основании нарушений административного порядка, отметил Кузнецов.
В июле Джабраилова объявили в федеральный розыск. Его подозревали в организации преступной группы, которая открывала фирмы-однодневки для обналичивания денежных средств. Компании были зарегистрированы на подставных лиц, по версии следствия.
«Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России», - сообщало управление МВД по Чеченской Республике. В результате незаконных действий, совершенных с использованием только восьми фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн руб. Организатором создания фирм является именно Джабраилов, полагало следствие.
В ноябре руководителем отделения Сбербанка в Чеченской Республике стал Андрей Подсвиров, сообщал ТАСС. Подсвиров ранее возглавлял отделение банка в Северной Осетии
Чем известен Умар Джабраилов
Антон Денисов / ИТАР-ТАСС
Уроженец Чечни Умар Джабраилов – один из ярких представителей России 1990-х. В 1997 г. он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей новыми торговыми центрами в России – «Охотным Рядом» на Манежной площади и «Смоленским пассажем», а также ЖК «Кунцево», гостиницей «Россия» и другими. На фото (справа) с топ-моделью Наоми Кемпбелл и ее другом Флавио Бриаторэ. Кемпбелл приезжала в Москву, чтобы принять участие в вечерах памяти великого кутюрье Джанни Версаче в Государственном Кремлевском дворце
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Антон Денисов / ИТАР-ТАСС
В январе 2000 г. Джабраилов соперничал на президентских выборах с Владимиром Путиным. Для поддержки кандидатуры бизнесмена на выборах было создано движение «Сила разума». На снимке: Джабраилов отбирает фотографию для агитационных плакатов
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Игорь Михалев / РИА Новости
Кандидат на пост президента Умар Джабраилов на дискотеке, март 2000 г.
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WAW ME / REUTERS
Агитационный плакат Джабраилова на улице Москвы
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Игорь Михалев / РИА Новости
На выборах президента 26 марта 2000 г. Джабраилов получил всего 0,1% голосов избирателей, заняв последнее одиннадцатое место. На фото Умар Джабраилов на традиционном весеннем субботнике по уборке территории города, 2000 г.
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Роман Денисов / ИТАР-ТАСС
Умар Джабраилов на ярмарке современного искусства «Арт-Манеж 2001» у работ американского фотографа Лиллиан Бассман
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ИТАР-ТАСС / Абдулбек Вахаев
5 января 2004 г., Мекка, Саудовская Аравия. Президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров (второй слева) и Умар Джабраилов (слева) совершают малый хадж
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Владимир Вяткин / РИА Новости
С середины января 2004 г. Джабраилов назначен представителем от администрации Чечни в Совете Федерации. Его специализация в верхней палате парламента – комитет по международным делам
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Игорь Уткин, Виталий Белоусов / ИТАР-ТАСС
Умар Джабраилов, нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров, Сергей Абрамов (слева направо) и футбольная команда «Терек» (сейчас «Ахмат») празднуют победу в Кубке России. Финальный матч с командой «Крылья Советов» (Самара) закончился со счетом 1:0, май 2004 г. Джабраилов спонсировал «Терек» через фонд Ахмата Кадырова
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Сергей Узаков / ИТАР-ТАСС
Тогдашний премьер-министр Чеченской Республики Рамзан Кадыров и Умар Джабраилов во время республиканского выпускного бала в Гудермесе, июнь 2006 г.
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Kazbek Vakhayev / AP
Умар Джабраилов и Рамзан Кадыров во время 30-летия Кадырова. Гудермес, октябрь 2006 г.
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Михаил Фомичев / ИТАР-ТАСС
Умар Джабраилов и дизайнер Ульяна Цейтлина перед началом церемонии вручения премии «Серебряная калоша» (за самые сомнительные достижения в шоу-бизнесе)
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Е. Стецко / Ведомости
В октябре 2009 г. Джабраилов добровольно ушел из Совета Федерации. «Я посчитал, что исчерпал себя в должности сенатора, поэтому решил оставить это занятие, предоставив возможность кому-то другому проявить свои способности на поприще парламентской деятельности», – сказал сенатор (цитата по «Коммерсанту»)
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Умар Джабраилов и ресторатор Александр Соркин (слева направо) на балу моды и красоты Martini May Fashion, 2010 г.
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Валерий Левитин / РИА Новости
Джабраилов (в центре) с дочерью Данатой и девелопером Удо Коломбо на традиционной ежегодной вечеринке ювелирного дома de Grisogono в Каннах, 2012 г. Обе дочери Джабраилова проживают в Монако. По сообщениям различных СМИ, предприниматель рассказывал, что любит путешествовать, но является невъездным для Америки, Израиля и Монако (где он однажды 10 дней сидел в тюрьме)
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Валерий Левитин / РИА Новости
Бизнесмен и модель Наталья Водянова во время благотворительного аукциона фонда «Обнаженные сердца» в концертном зале «Барвиха Luxury Village», февраль 2012 г.
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Валерий Левитин / РИА Новости
Джабраилов и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2012 г.
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Александр Щербак / Коммерсантъ
По сообщениям СМИ, Джабраилов владеет английским, немецким, итальянским языками, понимает французский, испанский, чешский и венгерский. На фото на открытии кафе Алексея Гарбера Oyster Bar: sea food в парке Горького, май 2013 г.
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Ирина Бужор / Коммерсантъ
Сейчас Джабраилов - меценат, председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, вице-президент «Творческого союза художников России» по стратегическим и специальным проектам. На фото с издателем российского журнала Elle Натальей Шкулевой во время торжественного ужина в честь 20-го юбилея Мультимедиа Арт Музея, ноябрь 2016 г.
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Валерий Левитин / РИА Новости
30 августа 2017 г. полиция задержала Джабраилова в Москве в отеле Four Seasons напротив Кремля. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. О том, что это Умар Джабраилов, сообщили разные СМИ со ссылкой на источники. Официально только было сказано, что на задержанного за стрельбу в отеле заведено уголовное дело о хулиганстве