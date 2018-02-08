Условия его контракта в банке не уточнили

Лицом Альфа-Банка на 2018 год стал Лионель Месси Fernando Vergara / AP

Нападающий футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси стал лицом Альфа-банка на 2018 год. Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян и подтвердил «Ведомостям» представитель банка.

«Ну что, Месси стал еще ближе к России. Теперь он лицо Альфа-Банк на 2018 год», - написал в Twitter Арустамян.

Месси в 2017 г. занял третье место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. Издание оценило его годовой доход в $80 млн. Из них $27 млн, по информации Forbes, пришлось на рекламные контракты.

Самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в 2014 г. был лицом российского банка «ФК Открытие». В 2016 г. в рекламных роликах банка появился российский хоккеист Александр Овечкин. А в 2017 г. лицом рекламной кампании «ФК Открытие» стал гроссмейстер Сергей Карякин.

Ранее банк получил статус «официального европейского банка чемпионата мира». FIFA сообщала, что Альфа-банк будет реализовывать маркетинговые инициативы через сеть своих филиалов.

В 2017 г. стало известно, что главный редактор Sports.ru и видеоблогер Юрий Дудь стал амбассадором Альфа-банка. Представитель банка тогда не раскрыл условия контракта. Контракт заключен был до конца 2018 г.

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