ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%

Банк России может снизить ставку до 6-7% в 2018 г. На фото — председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Андрей Гордеев / Ведомости

В пятницу Банк России ожидаемо для рынка снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.) до 7,25% годовых. «Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3-4% в конце 2018 г. и будет находиться вблизи 4% в 2019 г. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 г.», – говорится в сообщении ЦБ.

Факторы, которые ранее оценивались в основном как временные, под воздействием структурных изменений приобретают более длительный характер, указывает ЦБ. Во-первых, инвестиции в сельское хозяйство и расширение его производственного потенциала снижают зависимость урожая от погодных условий и сдерживают рост продовольственных цен. Во-вторых, бюджетное правило Минфина уменьшает чувствительность экономики и курса рубля к изменениям цен на нефть. Все это держит инфляцию на низком уровне и снижает риски существенных колебаний, заключает регулятор.

Замедлившаяся динамика потребительских цен способствует снижению инфляционных ожиданий населения и бизнеса, что, в свою очередь, вносит дополнительный вклад в сдерживание инфляции. Однако инфляционные ожидания населения все еще заметно превышают таргет, также сохраняется их чувствительность к возможному повышению цен, замечает ЦБ.

Замедление роста цен может продолжиться в первом полугодии, что отчасти связано с эффектом высокой базы прошлого года по продовольственной инфляции, ожидает ЦБ. Постепенное возвращение инфляции к целевому уровню начнется во второй половине 2018 г., чему будет способствовать дальнейшее восстановление внутреннего спроса, прогнозирует ЦБ: инфляция в 2018 г. составит 3-4% и будет находиться вблизи таргета 4% в 2019 г.

Взгляд ЦБ на перспективы роста российской экономики в целом не изменился. Регулятор несколько повысил цены на нефть в базовом сценарии, однако существенно не пересмотрел свой прогноз экономического роста – он составит 1,5-2% в 2018-2020 гг. Это потенциальные темпы роста, поясняется в комментарии. Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркивала, что без структурных реформ экономика России не сможет расти быстрее.

В своем прошлом заявлении ЦБ выражал беспокойство состоянием экономики. В IV квартале 2017 г. рост ВВП оказался очень слабым, а по итогам года экономика увеличилась лишь на 1,5%, ниже официальных прогнозов правительства.

Очередное снижение ставки на 0,25 п. п. прогнозировали 14 из 17 опрошенных Reuters экономистов. Этому способствует минимальная инфляция в 2,2% в годовом выражении, далеко оторвавшаяся от таргета в 4%, а также снизившиеся инфляционные ожидания населения, указывали аналитики Citi. Помимо того, укрепляются цены на нефть, замечали эксперты «ВТБ капитала».

Против снижения ставки сразу на 0,5 п. п. играют риски введения новых санкций, однако пока геополитика не оказала существенного влияния на рынок, отмечал главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Сказывается также ужесточение монетарной политики ФРС США – 21 марта ставка была повышена до 1,5-1,75%, что оказывает давление на рубль.

В феврале после снижения ставки на 0,25 п. п. ЦБ заявлял, что может завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике уже в этом году, а не в 2019 г., как предполагалось ранее. Регулятор определяет для себя нейтральной ставку на уровне 6-7% при инфляции в 4%. Теперь ЦБ подтвердил эти планы.

Снижение ставки до нейтрального уровня в ближайшее время не выглядит необходимым, у ЦБ еще будет на это время в текущем году, писали ранее аналитики Альфа-банка. Инфляция ускорится по итогам марта, дополнительно рост цен может подогреть резкое увеличение зарплат, предупреждают эксперты. По данным Росстата, в январе зарплаты выросли в годовом выражении на 11,3%, в феврале – на 9,7%, а реальные доходы россиян увеличились впервые с января 2017 г. – на 4,4%. Это произошло в первую очередь благодаря исполнению майских указов, а также индексации с 1 февраля страховых пенсий по старости, объяснял Росстат.