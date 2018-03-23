Крупнейшие банки снизили ставки рублевых вкладов перед заседанием ЦБ

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Сейчас в банках первой десятки ставки розничных вкладов не превышают 7,45% годовых Андрей Гордеев / Ведомости

Волна снижения рублевых ставок по вкладам докатилась до крупнейших банков по объему привлеченных средств населения. На этой неделе пять из топ-10 банков, по условиям вкладов которых ЦБ рассчитывает средневзвешенную максимальную ставку, снизили доходность рублевых депозитов для физических лиц.

Банк ВТБ уменьшил рублевые ставки в рознице на 0,5 процентного пункта, Россельхозбанк – на 0,2-0,35 п. п., Бинбанк – на 0,1-0,65 п. п., Газпромбанк – на 0,1 п. п., Совкомбанк – на 0,2% п. п. (для вложений на срок от 1 года).

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