Годовая инфляция в России впервые в истории стала ниже, чем в США

Для двух стран практически одинаковый показатель означает совершенно разное Ivan Sekretarev / AP

Годовая инфляция в России в феврале 2018 г. оказалась ниже, чем в США, следует из данных Росстата и американского Минтруда.

В России в феврале 2018 г. инфляция в годовом выражении составила 2,2% - так же, как и в январе. С точностью до сотых инфляция в феврале составила 2,18% - минимум за все время наблюдений (в январе - 2,19%). Министерство труда США во вторник опубликовало данные по годовой инфляции в США за февраль - также 2,2% (выросла с 2,1% в январе). Расчет по индексу потребительских цен дает для февральской инфляции в США 2,21%.

Слишком низкая инфляция

Таким образом, инфляция в США в годовом исчислении оказалась выше, чем в России, впервые за все время наблюдений, сказал «Интерфаксу» бывший директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов. Однако для двух стран практически одинаковый показатель означает совершенно разное. «У нас это значение инфляции считается очень низким (на 1,8 п. п. ниже таргета ЦБ) и связано, в основном, с обвалившимися доходами населения (а также с низкими ценами на продовольствие в мире и укрепившимся рублем). У них же (в США), наоборот, считается достаточно высоким и связано с ускоряющимся ростом экономики, повышением зарплат и цен на энергоносители», - отметил Тремасов.

Во многих развивающихся странах инфляция сильно снизилась и приблизилась к уровням в развитых странах, напоминает главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков. Разрыв между инфляцией в развитых и развивающихся странах существенно сократился с 10-15 п. п. в первой половине 1990-х гг. до 2-3 п. п. с начала 2000 г., а в 2017 г. снизился до 1,7 п. п., подсчитали экономисты Goldman Sachs Кэвин Дэли и Логлан О'Доэрти.

Но для ЦБ такая ситуация может стать вызовом, предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Ускорение инфляции в США означает большую вероятность повышения ставок ФРС, на фоне которого смягчение монетарной политики ЦБ может быть рискованным, объясняет она.

ФРС, обещавшая постепенно повышать процентные ставки, ожидает, что инфляция в США в среднесрочной перспективе восстановится до целевого уровня в 2% годовых, сильный рынок труда приведет к росту потребительских расходов, американские компании начнут активнее инвестировать, что приведет к повышению производительности труда. ФРС планировала трижды повысить ставку в 2018 г.

В октябре 2017 г. годовая инфляция в России впервые стала ниже, чем в Великобритании: 2,7% против 3%. В начале 2018 г. годовая инфляция в Великобритании продолжала оставаться на уровне 3%, превышая показатель России.

Минэкономразвития после некоторого роста годовой инфляции в России к концу I квартала 2018 г. прогнозирует ее замедление до 2% в июне и менее чем до 4% по итогам 2018 г. ЦБ, снизивший 9 февраля ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,5%, также отмечал, что к концу первого полугодия годовая инфляция в России может замедлиться, а по итогам 2018 г. оказаться ниже таргета 4%.

Консенсус-прогноз «Интерфакса» по итогам опроса аналитиков в конце февраля по инфляции на 2018 г. равняется 3,8%.