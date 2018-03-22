От ЦБ ждут снижения ставки в пятницу

Статья опубликована в № 4531 от 22.03.2018 под заголовком: Ставке есть куда падать

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Эльвира Набиуллина на этот раз не удивит рынок своим решением Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк в пятницу снова снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 7,25% годовых, считают 14 из 17 опрошенных Reuters экономистов. Обстоятельства этому способствуют, пишут аналитики Citi: инфляция в феврале оставалась на минимуме – 2,2% в годовом выражении, как и инфляционные ожидания, которые снизились до 8,4 с 8,9% в январе.

Судя по последним недельным данным, инфляция лишь чуть превышает 2,2% – при нынешней ставке 7,5% годовых у ЦБ большое пространство для снижения, замечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявлял, что порекомендует совету директоров регулятора снизить ставку (его цитировало «РИА Новости»). Кроме того, укрепляются цены на нефть, добавляют аналитики «ВТБ капитала».

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