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Максимальная ставка вкладов рухнула до нового исторического минимума

Теперь она составляет 6,66%
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Календарное начало весны банки отметили очередной волной снижения рублевых ставок.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета комбинированных продуктов) десяти российских банков с наибольшими суммами депозитов населения после десятидневной паузы вновь устремилось вниз.

За первые десять дней марта максимальная ставка ЦБ обвалилась сразу на 0,25 процентного пункта (п. п.) до 6,66%.

На этой неделе она обновила очередной исторический минимум. За вторую декаду февраля 2018 г. она снизилась на 0,055% до 6,909% годовых, следует из статистики, опубликованной в четверг на сайте ЦБ. Всего с начала года показатель опустился на 0,59 п. п.

Сейчас ЦБ рассчитывает средневзвешенную максимальную ставку по вкладам Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка ( РСХБ).

С 1 по 10 марта ставки рублевых розничных вкладов снизили три банка из этого списка. Самое внушительное снижения провел Райффайзенбанк, опустив их на 1,2-1,9 п. п. Так что теперь в нем можно свободно разместить рубли на розничном депозите лишь под 2-4% годовых (без учета капитализации процентов). На сегодняшний день это самые низкие ставки среди крупных банков. В Совкомбанке ставки снизились на 0,2 п. п. А вот Газпромбанк обновил сезонное предложение для вкладчиков, сократив тем самым максимальную ставку розничной линейки на 0,2 п. п. до 7% годовых.

Помимо них в марте доходность рублевых вкладов скорректировали банки за пределами топ-10: Росбанк, «Ак барс», Росгосстрахбанк, «Абсолют банк», ТКБ, МКБ, OТП, «Зенит». Снижение ставок в них составило в среднем 0,25% годовых.

Представитель Райффайзенбанка и другие банкиры оправдывают свои действия снижением ключевой ставки ЦБ. Последний раз она снижалась с 12 февраля на 0,25 п. п. и сейчас составляет 7,5%. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано уже на будущую пятницу.

Аналитик «БК-сбережения» Сергей Суверов и главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова ожидают падения ключевой ставки 23 марта на очередные 0,25 п. п. – до 7,25%.

В пользу такого решения говорит существенное сокращение инфляционных ожиданий с прошлого заседания (на 50 б. п.), а также сохранение фактической инфляции на весьма низких уровнях, поясняет Евдокимова.

Если их ожидания оправдаются, банки, вероятно, продолжат массово снижать доходность рублевых вкладов.

«Динамика прошлого года показывает, что депозитные ставки в целом следуют за ключевой, но при этом снижаются чуть медленнее, чем ключевая. Они продолжат снижаться в течение года и в конце года, вероятно, окажутся в диапазоне 5,5-6% в среднем по системе», - говорит Евдокимова.

По прогнозам Суверова, к концу года ставки вкладов могут опуститься примерно на 1 п. п. от нынешних значений.

Действующие ставки срочных рублевых вкладов с учетом капитализации, % годовых

6 месяцев 12 месяцев 24 месяца
Банк 300 000 руб. 1,25 млн руб. 10 млн руб. 300 000 руб. 1,25 млн руб. 10 млн руб. 300 000 руб. 1,25 млн руб. 10 млн руб.  
Сбербанк 4,7 5,87 6,18 4,65 5,85 6,17 4,65 5,91 6,25  
ВТБ 6,79 6,79 6,79 6,77 6,77 6,77 6,58 6,58 6,58  
Россельхозбанк 6,35 6,35 6,35 6,6* 6,6* 6,6* 7,0 7,0 7,0  
Газпромбанк 6,60 6,80 6,80 6,60 6,80 6,80 6,29 6,50 6,50  
Альфа-Банк 5,87 6,08 6,18 5,69 5,90 6,01 5,58 5,80 5,91  
Бинбанк 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 6,75 6,75 6,75  
ФК Открытие 7,00 7,30 7,30 6,70 7,00 7,00 5,80 6,10 6,10  
Промсвязьбанк 7,45 7,45 7,45 7,25 7,25 7,45 6,70 6,80 7,00  
Райффайзенбанк 4,03 4,03 4,03 4,07 4,07 4,07 3,83 3,83 3,83  
Совкомбанк 7,4 7,4 7,4 7,2 7,2 7,2 6,4 6,4 6,4  
МКБ 7,17 7,17 7,17 7,25 7,25 7,25 - - -  
Росбанк 6,8 6,8 7 6,5 6,5 6,8 6,2 6,2 6,6  
Юникредит банк 4,8 5,56 5,56 5,64 5,64 5,64 4,7 4,7 4,7  
МИнБ 6,96 6,96 7,23 7 7 7,25 6,36 6,36 6,64  
Уралсиб 5,97 6,18 6,18 6,06 6,27 6,27 5,8 6,02 6,02  
Хоум Кредит Банк 6,7 6,7 6,7 7,229 7,229 7,229 - - -  
УБРиР 5,75 5,75 5,75 6 6 6 - - -  
СМП Банк 8,00 8,00 8,00 7,76 7,76 8,03 6,70 6,70 6,97  
Русский Стандарт 7 7 7 7 7 7,5 - - -  
Восточный 7,15 7,36 7,46 7,39 7,6 7,71 7,38 7,6 7,72  
Возрождение 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 5,75 6 6,25  
Тинькофф Банк 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,25 7,25 7,25  
Российский Капитал 7,4 7,5 7,6 7,2 7,25 7,3 5,59 5,7 5,81  
НБ «Траст» 7,45 7,70 7,70 6,95 7,25 7,25 5,80 6,10 6,10  
Ситибанк 4,75 4,75 4,75 5 5 5 5 5 5  
Почта Банк 7,10 7,10 7,10 7,20 7,30 7,30 - - -  
Ак Барс 6,50 6,50 6,50 6,55 6,55 6,55 6,25 6,25 6,25  
Ренессанс Кредит 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 - - -  
Абсолют Банк 7,3 7,3 7,5 7,5 7,5 8,5 6,55 6,55 6,75  
Росгосстрах Банк 6,65 6,75 6,75 6,65 6,75 6,75 5,9 6 6  
Зенит 6,5 6,75 7,05 6,5 6,75 7,1 6 6,25 6,8  
МТС Банк 6,45 6,75 6,75 6,60 6,90 6,90 5,70 6,00 6,00  
Связь-Банк 6,54 6,59 6,64 6,96 7,02 7,12 - - -  
Глобэкс 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,25 7,25 7,25  
ОТП Банк 7,00 7,00 7,1 6,60 6,80 7,01 - - 6,70  
Транскапиталбанк 7,16 7,16 7,62 7,47 7,47 8,01 - - -  
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* вклад на 13 месяцев
Источник: данные банков на 16.03.2018
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