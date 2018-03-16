Максимальная ставка вкладов рухнула до нового исторического минимума

Банкиры оправдывают свои действия снижением ключевой ставки ЦБ Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Календарное начало весны банки отметили очередной волной снижения рублевых ставок.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета комбинированных продуктов) десяти российских банков с наибольшими суммами депозитов населения после десятидневной паузы вновь устремилось вниз.

За первые десять дней марта максимальная ставка ЦБ обвалилась сразу на 0,25 процентного пункта (п. п.) до 6,66%.

На этой неделе она обновила очередной исторический минимум. За вторую декаду февраля 2018 г. она снизилась на 0,055% до 6,909% годовых, следует из статистики, опубликованной в четверг на сайте ЦБ. Всего с начала года показатель опустился на 0,59 п. п.

Сейчас ЦБ рассчитывает средневзвешенную максимальную ставку по вкладам Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка ( РСХБ).

С 1 по 10 марта ставки рублевых розничных вкладов снизили три банка из этого списка. Самое внушительное снижения провел Райффайзенбанк, опустив их на 1,2-1,9 п. п. Так что теперь в нем можно свободно разместить рубли на розничном депозите лишь под 2-4% годовых (без учета капитализации процентов). На сегодняшний день это самые низкие ставки среди крупных банков. В Совкомбанке ставки снизились на 0,2 п. п. А вот Газпромбанк обновил сезонное предложение для вкладчиков, сократив тем самым максимальную ставку розничной линейки на 0,2 п. п. до 7% годовых.

Помимо них в марте доходность рублевых вкладов скорректировали банки за пределами топ-10: Росбанк, «Ак барс», Росгосстрахбанк, «Абсолют банк», ТКБ, МКБ, OТП, «Зенит». Снижение ставок в них составило в среднем 0,25% годовых.

Представитель Райффайзенбанка и другие банкиры оправдывают свои действия снижением ключевой ставки ЦБ. Последний раз она снижалась с 12 февраля на 0,25 п. п. и сейчас составляет 7,5%. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано уже на будущую пятницу.

Аналитик «БК-сбережения» Сергей Суверов и главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова ожидают падения ключевой ставки 23 марта на очередные 0,25 п. п. – до 7,25%.

В пользу такого решения говорит существенное сокращение инфляционных ожиданий с прошлого заседания (на 50 б. п.), а также сохранение фактической инфляции на весьма низких уровнях, поясняет Евдокимова.

Если их ожидания оправдаются, банки, вероятно, продолжат массово снижать доходность рублевых вкладов.

«Динамика прошлого года показывает, что депозитные ставки в целом следуют за ключевой, но при этом снижаются чуть медленнее, чем ключевая. Они продолжат снижаться в течение года и в конце года, вероятно, окажутся в диапазоне 5,5-6% в среднем по системе», - говорит Евдокимова.

По прогнозам Суверова, к концу года ставки вкладов могут опуститься примерно на 1 п. п. от нынешних значений.