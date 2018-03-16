Максимальная ставка вкладов рухнула до нового исторического минимума
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Календарное начало весны банки отметили очередной волной снижения рублевых ставок.
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета комбинированных продуктов) десяти российских банков с наибольшими суммами депозитов населения после десятидневной паузы вновь устремилось вниз.
За первые десять дней марта максимальная ставка ЦБ обвалилась сразу на 0,25 процентного пункта (п. п.) до 6,66%.
На этой неделе она обновила очередной исторический минимум. За вторую декаду февраля 2018 г. она снизилась на 0,055% до 6,909% годовых, следует из статистики, опубликованной в четверг на сайте ЦБ. Всего с начала года показатель опустился на 0,59 п. п.
Сейчас ЦБ рассчитывает средневзвешенную максимальную ставку по вкладам Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка ( РСХБ).
С 1 по 10 марта ставки рублевых розничных вкладов снизили три банка из этого списка. Самое внушительное снижения провел Райффайзенбанк, опустив их на 1,2-1,9 п. п. Так что теперь в нем можно свободно разместить рубли на розничном депозите лишь под 2-4% годовых (без учета капитализации процентов). На сегодняшний день это самые низкие ставки среди крупных банков. В Совкомбанке ставки снизились на 0,2 п. п. А вот Газпромбанк обновил сезонное предложение для вкладчиков, сократив тем самым максимальную ставку розничной линейки на 0,2 п. п. до 7% годовых.
Помимо них в марте доходность рублевых вкладов скорректировали банки за пределами топ-10: Росбанк, «Ак барс», Росгосстрахбанк, «Абсолют банк», ТКБ, МКБ, OТП, «Зенит». Снижение ставок в них составило в среднем 0,25% годовых.
Представитель Райффайзенбанка и другие банкиры оправдывают свои действия снижением ключевой ставки ЦБ. Последний раз она снижалась с 12 февраля на 0,25 п. п. и сейчас составляет 7,5%. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано уже на будущую пятницу.
Аналитик «БК-сбережения» Сергей Суверов и главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова ожидают падения ключевой ставки 23 марта на очередные 0,25 п. п. – до 7,25%.
В пользу такого решения говорит существенное сокращение инфляционных ожиданий с прошлого заседания (на 50 б. п.), а также сохранение фактической инфляции на весьма низких уровнях, поясняет Евдокимова.
Если их ожидания оправдаются, банки, вероятно, продолжат массово снижать доходность рублевых вкладов.
«Динамика прошлого года показывает, что депозитные ставки в целом следуют за ключевой, но при этом снижаются чуть медленнее, чем ключевая. Они продолжат снижаться в течение года и в конце года, вероятно, окажутся в диапазоне 5,5-6% в среднем по системе», - говорит Евдокимова.
По прогнозам Суверова, к концу года ставки вкладов могут опуститься примерно на 1 п. п. от нынешних значений.
Действующие ставки срочных рублевых вкладов с учетом капитализации, % годовых
|6 месяцев
|12 месяцев
|24 месяца
|Банк
|300 000 руб.
|1,25 млн руб.
|10 млн руб.
|300 000 руб.
|1,25 млн руб.
|10 млн руб.
|300 000 руб.
|1,25 млн руб.
|10 млн руб.
|Сбербанк
|4,7
|5,87
|6,18
|4,65
|5,85
|6,17
|4,65
|5,91
|6,25
|ВТБ
|6,79
|6,79
|6,79
|6,77
|6,77
|6,77
|6,58
|6,58
|6,58
|Россельхозбанк
|6,35
|6,35
|6,35
|6,6*
|6,6*
|6,6*
|7,0
|7,0
|7,0
|Газпромбанк
|6,60
|6,80
|6,80
|6,60
|6,80
|6,80
|6,29
|6,50
|6,50
|Альфа-Банк
|5,87
|6,08
|6,18
|5,69
|5,90
|6,01
|5,58
|5,80
|5,91
|Бинбанк
|7,4
|7,4
|7,4
|7,4
|7,4
|7,4
|6,75
|6,75
|6,75
|ФК Открытие
|7,00
|7,30
|7,30
|6,70
|7,00
|7,00
|5,80
|6,10
|6,10
|Промсвязьбанк
|7,45
|7,45
|7,45
|7,25
|7,25
|7,45
|6,70
|6,80
|7,00
|Райффайзенбанк
|4,03
|4,03
|4,03
|4,07
|4,07
|4,07
|3,83
|3,83
|3,83
|Совкомбанк
|7,4
|7,4
|7,4
|7,2
|7,2
|7,2
|6,4
|6,4
|6,4
|МКБ
|7,17
|7,17
|7,17
|7,25
|7,25
|7,25
|-
|-
|-
|Росбанк
|6,8
|6,8
|7
|6,5
|6,5
|6,8
|6,2
|6,2
|6,6
|Юникредит банк
|4,8
|5,56
|5,56
|5,64
|5,64
|5,64
|4,7
|4,7
|4,7
|МИнБ
|6,96
|6,96
|7,23
|7
|7
|7,25
|6,36
|6,36
|6,64
|Уралсиб
|5,97
|6,18
|6,18
|6,06
|6,27
|6,27
|5,8
|6,02
|6,02
|Хоум Кредит Банк
|6,7
|6,7
|6,7
|7,229
|7,229
|7,229
|-
|-
|-
|УБРиР
|5,75
|5,75
|5,75
|6
|6
|6
|-
|-
|-
|СМП Банк
|8,00
|8,00
|8,00
|7,76
|7,76
|8,03
|6,70
|6,70
|6,97
|Русский Стандарт
|7
|7
|7
|7
|7
|7,5
|-
|-
|-
|Восточный
|7,15
|7,36
|7,46
|7,39
|7,6
|7,71
|7,38
|7,6
|7,72
|Возрождение
|7,1
|7,1
|7,1
|7,1
|7,1
|7,1
|5,75
|6
|6,25
|Тинькофф Банк
|7,22
|7,22
|7,22
|7,22
|7,22
|7,22
|7,25
|7,25
|7,25
|Российский Капитал
|7,4
|7,5
|7,6
|7,2
|7,25
|7,3
|5,59
|5,7
|5,81
|НБ «Траст»
|7,45
|7,70
|7,70
|6,95
|7,25
|7,25
|5,80
|6,10
|6,10
|Ситибанк
|4,75
|4,75
|4,75
|5
|5
|5
|5
|5
|5
|Почта Банк
|7,10
|7,10
|7,10
|7,20
|7,30
|7,30
|-
|-
|-
|Ак Барс
|6,50
|6,50
|6,50
|6,55
|6,55
|6,55
|6,25
|6,25
|6,25
|Ренессанс Кредит
|7,5
|7,5
|7,5
|7,5
|7,5
|7,5
|-
|-
|-
|Абсолют Банк
|7,3
|7,3
|7,5
|7,5
|7,5
|8,5
|6,55
|6,55
|6,75
|Росгосстрах Банк
|6,65
|6,75
|6,75
|6,65
|6,75
|6,75
|5,9
|6
|6
|Зенит
|6,5
|6,75
|7,05
|6,5
|6,75
|7,1
|6
|6,25
|6,8
|МТС Банк
|6,45
|6,75
|6,75
|6,60
|6,90
|6,90
|5,70
|6,00
|6,00
|Связь-Банк
|6,54
|6,59
|6,64
|6,96
|7,02
|7,12
|-
|-
|-
|Глобэкс
|7,15
|7,15
|7,15
|7,15
|7,15
|7,15
|7,25
|7,25
|7,25
|ОТП Банк
|7,00
|7,00
|7,1
|6,60
|6,80
|7,01
|-
|-
|6,70
|Транскапиталбанк
|7,16
|7,16
|7,62
|7,47
|7,47
|8,01
|-
|-
|-