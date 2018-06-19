Агентство по страхованию вкладов нашло способ ускорить ликвидацию банков

Статья опубликована в № 4590 от 19.06.2018 под заголовком: АСВ все ликвидирует

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АСВ хочет получить больше свободы при ликвидации банков Максим Стулов / Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) получит право формировать временную администрацию банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и страховых компаний. Это следует из подготовленного АСВ законопроекта о реформе ликвидации. Сейчас он проходит согласование с ЦБ и готовится к внесению в Госдуму. «Ведомости» ознакомились с документом, близкий к совету директоров АСВ человек его содержание подтвердил.

ЦБ обсуждает с АСВ «набор инициатив», которые должны сократить срок ликвидационных процедур и повысить их эффективность с точки зрения возврата средств кредиторам, передал через пресс-службу зампред ЦБ Василий Поздышев.