Государство может увеличить страховку по вкладам граждан

Регулятор считает целесообразным увеличить сумму страхового возмещения в тех ситуациях, когда вкладчик не имел возможности управлять риском Евгений Егоров / Ведомости

Центробанк предлагает увеличить сумму страхового возмещения по вкладам граждан, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе. Это возможно в отдельных случаях, в том числе при «социально чувствительных» ситуациях, пояснила она. Сейчас максимальная компенсация пострадавшим вкладчикам банков с отозванными лицензиями – 1,4 млн руб. Страховка включает размещенные средства на всех счетах физлиц, а также уплаченные банком проценты. Если сбережения вкладчика превышают эту сумму, он становится кредитором первой очереди и возвращает свои средства уже в ходе конкурсного производства.

Система страхования вкладов (ССВ) вышла из ситуации, когда хорошие банки вынуждены платить за недобросовестные. «Недобросовестные банки уже выведены с рынка, поэтому у нас есть ожидания, что страховых случаев будет меньше», – сказала Набиуллина.

Только в I квартале этого года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заплатило вкладчикам рухнувших банков 43 млрд руб., говорится в отчете агентства. По состоянию на конец марта балансовый остаток средств фонда составил 41,5 млрд руб. Страховые выплаты АСВ сейчас проводит за счет кредита от ЦБ. Лимит агентства - 1 трлн руб., из которого выбрано 806 млрд.

Расширение ССВ будет идти в трех направлениях, заявила Набиуллина. Регулятор считает целесообразным увеличить сумму страхового возмещения в тех ситуациях, когда вкладчик не имел возможности управлять риском: когда он получил наследство, продается квартира, получены страховые выплаты и социальные пособия, перечислила Набиуллина. В этих случаях в какой-то момент средств на счете может быть больше, чем покрывает гарантия государства, и здесь есть все основания увеличить страховую сумму, объясняет она. Кроме того, ЦБ хочет ускорить принятие законопроекта о страховании средств малого бизнеса, он сейчас находится в Госдуме.

Также по итогам «активного общественного обсуждения» были предложены изменения в закон, которые запрещают оспаривание выплат средств гражданам незадолго до банкротства банка на сумму до 10 млн руб., рассказала Набиуллина. Например, в рамках банкротства Военно-промышленного банка АСВ подало более 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок, из которых около 50 требований заявлено к физлицам, писал «Коммерсантъ». Союз пострадавших вкладчиков Татфондбанка сообщал, что аналогичные иски поданы к 400 вкладчикам, а иски подавались АСВ спустя год и более после снятия гражданами средств с депозитов.

Сейчас эти предложения прорабатываются с Агентством по страхованию вкладов, сказала Набиуллина.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя АСВ.