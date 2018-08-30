Финансы / Банки

ЦБ запретил «Домашним деньгам» работать на финансовом рынке

Регулятор исключил компанию из реестра микрофинансовых организаций за нарушение закона и нормативов
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ЦБ решил исключить «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций, говорится в сообщении регулятора. Фактически это означает для компании запрет на работу на финансовом рынке.

Свое решение регулятор объяснил тем, что в течение года «Домашние деньги» неоднократно нарушали закон о деятельности микрофинансовых организаций, нормативные акты ЦБ, а также его предписания. «Домашние деньги» в течение полугода нарушали нормативы по максимальному размеру риска на одного заемщика и на аффилированных лиц, указал ЦБ. Из отчетности за I квартал 2018 г. следует, что компания выдала заем аффилированной кипрской компании Reluzo Trading Limited в размере 6,92 млрд руб., еще 5,22 млрд руб. получила дочерняя компания «Домашние деньги сервис», на балансе которой были сгруппированы просроченные долги. Конечные бенефициары кипрской Reluzo Trading – Евгений Бернштам с супругой.

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