Бывший совладелец санированного «Рост банка» развивает новый банковский бизнес
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Олег Карчев, экс-совладелец санированного «Рост банка», планирует объединить два банка, в которых у него есть доли, – московский «Реалист» (бывший Московско-Парижский банк) и иркутский Байкалинвестбанк. Доля в последнем осталась у него после санации в конце 2014 г. шести остальных банков, входивших в так называемую группу «Рост банка». А «Реалиста» Карчев с партнерами купил уже после событий 2014 г.: банк раскрыл его среди акционеров летом прошлого года.
«Мы рассматривали возможность неорганического развития за счет покупок небольших региональных банков, но этот процесс оказался достаточно сложным, в том числе вопросы вызывало качество активов банков», – рассказал Карчев «Ведомостям». По его словам, приобретения возможны после присоединения «Реалиста» к Байкалинвестбанку, которое должно произойти в начале года: «Скоро направим документы в ЦБ».
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