Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4934 от 05.11.2019 под заголовком: «Югра» долгов не прощает

Лишенный лицензии банк «Югра» подал иски к заемщикам еще на 50 млрд рублей

Общая сумма требований достигла 430 млрд рублей, 98% кредитов направлялось на финансирование бизнеса владельца банка Алексея Хотина, утверждало ранее АСВ

Рухнувший два года назад банк «Югра» продолжает через суды взыскивать деньги со своих заемщиков: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от его имени подало 28 октября семь исков к семи компаниям на общую сумму порядка 24 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. На самом деле сумма исковых требований к компаниям составляет 50,2 млрд руб., уточнил представитель агентства. Среди семи ответчиков компания по добыче нефти «Меридиан», занимающиеся строительством и управлением недвижимостью «Стройбизнесгрупп», «Стройтехимпульс», «Эко-инжсервис» и «Финмаркет», компания оптовой торговли санитарно-техническим оборудованием «Промо-Р» и специализирующаяся на технических испытаниях и сертификациях «ДФС групп». Некоторые ответчики не обслуживали кредиты, другие были поручителями по кредитам, говорит представитель АСВ: в качестве обеспечения обязательств имеется недвижимое имущество и автотранспорт.

Представитель АСВ не уточнил, связаны ли эти компании с владельцем банка Алексеем Хотиным. Из данных СПАРК следует, что эти компании принадлежат разным физическим лицам. Однако ранее представитель АСВ сообщал, что 98% всех кредитов банка на сумму около 240 млрд руб. было направлено на финансирование бизнеса Хотина в сфере коммерческой недвижимости и нефтедобычи.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике