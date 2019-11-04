Лишенный лицензии банк «Югра» подал иски к заемщикам еще на 50 млрд рублей

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Максим Стулов / Ведомости

Рухнувший два года назад банк «Югра» продолжает через суды взыскивать деньги со своих заемщиков: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от его имени подало 28 октября семь исков к семи компаниям на общую сумму порядка 24 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. На самом деле сумма исковых требований к компаниям составляет 50,2 млрд руб., уточнил представитель агентства. Среди семи ответчиков компания по добыче нефти «Меридиан», занимающиеся строительством и управлением недвижимостью «Стройбизнесгрупп», «Стройтехимпульс», «Эко-инжсервис» и «Финмаркет», компания оптовой торговли санитарно-техническим оборудованием «Промо-Р» и специализирующаяся на технических испытаниях и сертификациях «ДФС групп». Некоторые ответчики не обслуживали кредиты, другие были поручителями по кредитам, говорит представитель АСВ: в качестве обеспечения обязательств имеется недвижимое имущество и автотранспорт.

Представитель АСВ не уточнил, связаны ли эти компании с владельцем банка Алексеем Хотиным. Из данных СПАРК следует, что эти компании принадлежат разным физическим лицам. Однако ранее представитель АСВ сообщал, что 98% всех кредитов банка на сумму около 240 млрд руб. было направлено на финансирование бизнеса Хотина в сфере коммерческой недвижимости и нефтедобычи.