ВТБ пересмотрел прогноз прибыли

6 млрд руб. на приложения

ВТБ начал поиски партнеров для доработки мобильных приложений: госбанк готов потратить до 6 млрд руб. на модернизацию приложений, говорится на сайте госзакупок.



Приложения, которым нужна модернизация, это «Мобильный банк для физических лиц» (ВТБ-онлайн), «Мобильный банк для бизнеса 3.0», «Личный кабинет заемщика», а также серверная часть системы, указано в документации к закупке. Договоры ВТБ заключит не более чем с 6 победителями тендера на 3 года. Самым важным видом работ для ВТБ будет модернизация перечисленных мобильных приложений для мобильных ОС iOS и Android. Значимость по каждой из платформ равна 25%.



ВТБ рассчитывает, что реальные затраты на контракт не превысят 50% от опубликованной максимальной стоимости, рассказал представитель госбанка. Это рамочное соглашение, которое предполагает только возможность покупки услуг по разработке в течение трех лет, отметил он.