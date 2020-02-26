ВТБ пересмотрел прогноз прибыли
Группа ВТБ пересмотрела прогноз прибыли на 2020 г.: вместо заложенных в стратегии 230 мрлд руб. группа теперь ставит цель 220–230 млрд руб., рассказал на телеконференции член правления банка Дмитрий Пьянов. Цель на минувший год – 200 млрд руб. чистой прибыли – госбанк выполнил: он заработал 201,2 млрд руб. Достичь этой цели банку удалось благодаря сделке по продаже 55% акций Tele2, которая принесла ему 12,5 млрд руб.
ВТБ год назад утвердил новую стратегию развития до 2022 г. Она предусматривает достижение в 2020 г. 230 млрд руб. чистой прибыли, в 2021 г. – 270 млрд, а к 2022 г. – 300 млрд. Ключевое звено в этом плане – «цифровая трансформация» госбанка: к 2023 г. он хочет стать «банком № 1 в кошельке клиентов» и лидером по уровню удовлетворенности пользователей, а также создать для них полноценную лайф-стайл-платформу со всем спектром услуг – от здоровья до отдыха. ВТБ хочет предоставлять 100% продуктов онлайн, реализовывать 50% продаж удаленно и уйти от бумажного документооборота, говорилось в презентации.
ВТБ намеревался войти в период низкой ключевой ставки подготовленным с точки зрения цифровой трансформации, но не вышло, констатировал Пьянов: «Откровенно сказать, наши основные продукты для розничного сегмента, для daily-банкинга для лайф-стайл-банкинга будут иметь новые продуктовые релизы только в конце 2020 г. и не смогут повлиять так, как ожидалось, на привлечение и удержание дешевых розничных пассивов».
Выгода от этих дешевых пассивов тоже оказывается не такой, как ожидал ВТБ. «Предположения насчет чистой прибыли строились на несколько иных макроэкономических параметрах, чем тех, что мы видим сейчас», – отметил Пьянов. Банк в стратегии закладывал ключевую ставку на конец 2020 г. 6,75% годовых, а она уже 6%, и теперь он ожидает ее снижения до 5,75% к концу года. Более быстрое, чем предполагал ВТБ, снижение ключевой ставки сокращает преимущество дешевых пассивов в виде текущих счетов по сравнению со срочными депозитами и давлению на маржу, заметил Пьянов.
Кроме того, растет волатильность на финансовых рынках – во многом из-за глобальных рисков, добавил он: это также давит на результаты банка.
6 млрд руб. на приложения
ВТБ начал поиски партнеров для доработки мобильных приложений: госбанк готов потратить до 6 млрд руб. на модернизацию приложений, говорится на сайте госзакупок.
Приложения, которым нужна модернизация, это «Мобильный банк для физических лиц» (ВТБ-онлайн), «Мобильный банк для бизнеса 3.0», «Личный кабинет заемщика», а также серверная часть системы, указано в документации к закупке. Договоры ВТБ заключит не более чем с 6 победителями тендера на 3 года. Самым важным видом работ для ВТБ будет модернизация перечисленных мобильных приложений для мобильных ОС iOS и Android. Значимость по каждой из платформ равна 25%.
ВТБ рассчитывает, что реальные затраты на контракт не превысят 50% от опубликованной максимальной стоимости, рассказал представитель госбанка. Это рамочное соглашение, которое предполагает только возможность покупки услуг по разработке в течение трех лет, отметил он.
Все это заставило менеджмент ВТБ заложить буфер в 10 млрд руб. по чистой прибыли. «Мы очень хотим выполнить цель в 230 млрд руб. по стратегии, но эти факторы заставляют нас таргетировать чистую прибыль в 220–230 млрд руб.», – резюмировал Пьянов.
Пересматривать цели по прибыли – это нормально, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин: стратегия ВТБ трехлетняя и что-то может получаться быстрее планов, а что-то, наоборот, требует больше времени. ВТБ, например, добился прогресса в диверсификации базы фондирования, привлеченного от физических лиц, в сторону текущих счетов, которые выросли быстрее вкладов физлиц, отметил эксперт: текущие счета физлиц выросли на 24% до 1,4 трлн руб., депозиты физлиц – на 8% до 3,6 трлн руб. Однако более низкие ставки в экономике делают эффект от этого менее ярко выраженным. Что касается внешнего фона, то год действительно начался с «сюрприза» для финансовых рынков, но пока оценивать долгосрочный эффект преждевременно, заключил Рыбалкин.