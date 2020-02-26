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ВТБ пересмотрел прогноз прибыли

Его цифровая трансформация идет медленно, а макроэкономические условия меняются быстро
Екатерина Литова Денис Сивичев
Евгений Разумный / Ведомости

Группа ВТБ пересмотрела прогноз прибыли на 2020 г.: вместо заложенных в стратегии 230 мрлд руб. группа теперь ставит цель 220–230 млрд руб., рассказал на телеконференции член правления банка Дмитрий Пьянов. Цель на минувший год – 200 млрд руб. чистой прибыли – госбанк выполнил: он заработал 201,2 млрд руб. Достичь этой цели банку удалось благодаря сделке по продаже 55% акций Tele2, которая принесла ему 12,5 млрд руб.

ВТБ год назад утвердил новую стратегию развития до 2022 г. Она предусматривает достижение в 2020 г. 230 млрд руб. чистой прибыли, в 2021 г. – 270 млрд, а к 2022 г. – 300 млрд. Ключевое звено в этом плане – «цифровая трансформация» госбанка: к 2023 г. он хочет стать «банком № 1 в кошельке клиентов» и лидером по уровню удовлетворенности пользователей, а также создать для них полноценную лайф-стайл-платформу со всем спектром услуг – от здоровья до отдыха. ВТБ хочет предоставлять 100% продуктов онлайн, реализовывать 50% продаж удаленно и уйти от бумажного документооборота, говорилось в презентации.

ВТБ намеревался войти в период низкой ключевой ставки подготовленным с точки зрения цифровой трансформации, но не вышло, констатировал Пьянов: «Откровенно сказать, наши основные продукты для розничного сегмента, для daily-банкинга для лайф-стайл-банкинга будут иметь новые продуктовые релизы только в конце 2020 г. и не смогут повлиять так, как ожидалось, на привлечение и удержание дешевых розничных пассивов».

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Выгода от этих дешевых пассивов тоже оказывается не такой, как ожидал ВТБ. «Предположения насчет чистой прибыли строились на несколько иных макроэкономических параметрах, чем тех, что мы видим сейчас», – отметил Пьянов. Банк в стратегии закладывал ключевую ставку на конец 2020 г. 6,75% годовых, а она уже 6%, и теперь он ожидает ее снижения до 5,75% к концу года. Более быстрое, чем предполагал ВТБ, снижение ключевой ставки сокращает преимущество дешевых пассивов в виде текущих счетов по сравнению со срочными депозитами и давлению на маржу, заметил Пьянов.

Кроме того, растет волатильность на финансовых рынках – во многом из-за глобальных рисков, добавил он: это также давит на результаты банка.

6 млрд руб. на приложения

ВТБ начал поиски партнеров для доработки мобильных приложений: госбанк готов потратить до 6 млрд руб. на модернизацию приложений, говорится на сайте госзакупок.

Приложения, которым нужна модернизация, это «Мобильный банк для физических лиц» (ВТБ-онлайн), «Мобильный банк для бизнеса 3.0», «Личный кабинет заемщика», а также серверная часть системы, указано в документации к закупке. Договоры ВТБ заключит не более чем с 6 победителями тендера на 3 года. Самым важным видом работ для ВТБ будет модернизация перечисленных мобильных приложений для мобильных ОС iOS и Android. Значимость по каждой из платформ равна 25%.

ВТБ рассчитывает, что реальные затраты на контракт не превысят 50% от опубликованной максимальной стоимости, рассказал представитель госбанка. Это рамочное соглашение, которое предполагает только возможность покупки услуг по разработке в течение трех лет, отметил он.

Все это заставило менеджмент ВТБ заложить буфер в 10 млрд руб. по чистой прибыли. «Мы очень хотим выполнить цель в 230 млрд руб. по стратегии, но эти факторы заставляют нас таргетировать чистую прибыль в 220–230 млрд руб.», – резюмировал Пьянов.

Пересматривать цели по прибыли – это нормально, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин: стратегия ВТБ трехлетняя и что-то может получаться быстрее планов, а что-то, наоборот, требует больше времени. ВТБ, например, добился прогресса в диверсификации базы фондирования, привлеченного от физических лиц, в сторону текущих счетов, которые выросли быстрее вкладов физлиц, отметил эксперт: текущие счета физлиц выросли на 24% до 1,4 трлн руб., депозиты физлиц – на 8% до 3,6 трлн руб. Однако более низкие ставки в экономике делают эффект от этого менее ярко выраженным. Что касается внешнего фона, то год действительно начался с «сюрприза» для финансовых рынков, но пока оценивать долгосрочный эффект преждевременно, заключил Рыбалкин.

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