ВТБ заплатит дивиденды за 2019 год двумя частями

«Ноу-хау заключается в том, что мы будем предлагать выплатить эти дивиденды в отличие от предыдущих лет двумя траншами для прохождения ситуации с капиталом прежде всего, – объясняет Пьянов. – Первый транш во II квартале мы выплатим владельцам обыкновенных акций. А в IV квартале мы выплатим оставшиеся дивиденды всем владельцам префов. Чтобы привилегированные акции не стали голосующими, банк, по словам Пьянова, при выплате первого транша утвердит минимальную сумму дивидендов – около 1 млн руб. – по привилегированным акциям (по закону об АО в случае невыплаты дивидендов по привилегированным акциям они становятся голосующими), отметил Пьянов.