ВТБ заплатит дивиденды за 2019 год двумя частями
ВТБ возвращается к выплате 50% дивидендов от чистой прибыли группы по МСФО за 2019 г.: банк хочет уравнять дивидендную доходность по всем типам акций и заплатить дивиденды двумя частями, рассказал член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
По итогам 2019 г. группа планирует получить 200 млрд руб. чистой прибыли, таким образом, на дивиденды банк может направить 100 млрд руб. Результаты по МСФО за 2019 г. группа раскроет в среду, 26 февраля. Решение о выплате дивидендов примет годовое собрание акционеров в июне, однако менеджмент госбанка сформировал свои предложения, отметил Пьянов.
Уставный капитал ВТБ состоит из 12,96 трлн обыкновенных акций, 21,4 трлн привилегированных акций первого типа (номинал 1 коп.) и 3 трлн привилегированных акций второго типа (номинал 10 коп.). Привилегированные акции первого типа размещены в пользу Минфина в результате конвертации в 2014 г. субординированного депозита фонда национального благосостояния (ФНБ), второго – в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации банков через ОФЗ 2015 г. Росимуществу принадлежит 61% обыкновенных акций ВТБ, 39% торгуются на бирже.
При чистой прибыли около 200 млрд руб. и дивидендах около 100 млрд руб. дивидендный поток распределится почти равномерно, объяснил Пьянов: половина – на обыкновенные акции, половина – на привилегированные, дивидендная доходность при этом составит примерно 9,7%. По обыкновенным акциям она будет рассчитана на основе средней цены акций в 2019 г. «Наше понимание, что этот размер дивидендов к средневзвешенной стоимости акций на Московской бирже дает дивидендную доходность 9,7% годовых. Это очень высокая, по нашей оценке, доходность», – отметил Пьянов.
Государство получит 100% дивидендов по привилегированным акциям и 61% дивидендов по обыкновенным акциям – это порядка 80 млрд руб., оставшиеся 39%, или 20 млрд руб., дивидендов по обыкновенным акциям получат миноритарные акционеры.
«Ноу-хау заключается в том, что мы будем предлагать выплатить эти дивиденды в отличие от предыдущих лет двумя траншами для прохождения ситуации с капиталом прежде всего, – объясняет Пьянов. – Первый транш во II квартале мы выплатим владельцам обыкновенных акций. А в IV квартале мы выплатим оставшиеся дивиденды всем владельцам префов. Чтобы привилегированные акции не стали голосующими, банк, по словам Пьянова, при выплате первого транша утвердит минимальную сумму дивидендов – около 1 млн руб. – по привилегированным акциям (по закону об АО в случае невыплаты дивидендов по привилегированным акциям они становятся голосующими), отметил Пьянов.
Предусмотренная поэтапная схема выплаты дивидендов позволит банку снизить давление на капитал в целях выполнения нормативов по достаточности капитала для системно значимых банков в рамках «Базеля III», отметил он.
ЦБ в 2016 г. ввел надбавки к минимальным нормативам достаточности капитала – собственных средств (Н1.0, минимум 8%), базового капитала (Н1.1, минимум 4,5%) и основного капитала (Н1.2, минимум 6%). Они постепенно повышаются до 2,5% с 2020 г., однако нормативы с надбавками банки должны соблюдать на конец каждого квартала. На конец I квартала минимумы для системно значимых банков будут 8, 9,5 и 11,5% соответственно и больше расти не будут. В 2018 г. для соблюдения ВТБ надбавок к капиталу ему сделали поблажку: по итогам 2018 г. госбанк выплатил акционерам 15% от чистой прибыли по МСФО.
«Ведомости» направили запрос в Минфин и АСВ.
Предложения ВТБ по разделению выплат дивидендов логичны, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. ВТБ зарабатывает в среднем 50 млрд руб. в квартал (примерно 200 млрд в год), отмечает он, но в российской отчетности вычет из капитала происходит в момент выплаты: выплачивая деньги государству, владеющему привилегированными акциями, позже, группа сглаживает давление на капитал.
Акции ВТБ на Московской бирже благодаря новостям о дивидендах сначала отыграли дневные потери и вышли в плюс вечером во вторник: акции госбанка к 17:00 мск стоили 0,04807 руб. (+0,2%). Однако к 19:00 стоимость акций продолжила снижение – до 0,04729 рубля (-1,3%) на фоне общерыночного.