Технологии / Финансы

ВТБ потратит до 15 млрд рублей на цифровую модернизацию

Госбанк объявил тендер среди разработчиков
Денис Сивичев Екатерина Кинякина
ВТБ может потратить до 15 млрд руб. на модернизацию цифровой платформы /Максим Стулов / Ведомости

ВТБ ищет исполнителя по разработке и модификации программного обеспечения (ПО) на языке Java. Информацию о тендере банк опубликовал на сайте Единой информационной системы в сфере закупок 20 января. Максимальная стартовая сумма контракта – 15 млрд руб., исполнитель будет определен 4 февраля. Срок исполнения – три года.

Среди прочего банку необходимо разработать или модернизировать сам сайт, банковский шлюз (его задача – обеспечение взаимодействия между внутренними системами банка и пользователями), личный кабинет заемщика, автоматизированную систему взыскания просроченной розничной задолженности и систему дистанционного обслуживания юрлиц.

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