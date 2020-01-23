ВТБ потратит до 15 млрд рублей на цифровую модернизацию

ВТБ ищет исполнителя по разработке и модификации программного обеспечения (ПО) на языке Java. Информацию о тендере банк опубликовал на сайте Единой информационной системы в сфере закупок 20 января. Максимальная стартовая сумма контракта – 15 млрд руб., исполнитель будет определен 4 февраля. Срок исполнения – три года.