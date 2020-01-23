ВТБ потратит до 15 млрд рублей на цифровую модернизацию
Госбанк объявил тендер среди разработчиков
ВТБ ищет исполнителя по разработке и модификации программного обеспечения (ПО) на языке Java. Информацию о тендере банк опубликовал на сайте Единой информационной системы в сфере закупок 20 января. Максимальная стартовая сумма контракта – 15 млрд руб., исполнитель будет определен 4 февраля. Срок исполнения – три года.
Среди прочего банку необходимо разработать или модернизировать сам сайт, банковский шлюз (его задача – обеспечение взаимодействия между внутренними системами банка и пользователями), личный кабинет заемщика, автоматизированную систему взыскания просроченной розничной задолженности и систему дистанционного обслуживания юрлиц.
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