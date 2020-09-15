Инвестсчетам нового типа обещают двойные налоговые льготы

Инвестсчетам нового типа обещают двойные налоговые льготыНАУФОР придумала ИИС третьего типа – с длительным сроком и щедрыми налоговыми льготами
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обсудила с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной идею создания индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3), сообщил глава НАУФОР Алексей Тимофеев. Для них будет предусмотрено более продолжительное ограничение на снятие средств со счета – более трех лет.
В обмен инвестор получит двойные налоговые льготы: право на ежегодный налоговый вычет с внесенных сумм (как в ИИС первого типа) и освобождение от подоходного налога при снятии средств со счета по прошествии установленного срока (как по ИИС второго типа). «Таким образом, в какой-то степени ИИС третьего типа будет являться смесью ИИС первого и второго типов и обладать достоинствами того и другого. И это правильно, в противном случае никто не согласится заморозить свои средства на более продолжительный, чем три года, срок», – сказал Тимофеев.
По его словам, сейчас рассматриваются разные варианты налогового вычета «на входе», в том числе с заработной платы: работодатель в этом случае не будет удерживать 13% при переводе средств на ИИС третьего типа.