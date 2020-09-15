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Инвестсчетам нового типа обещают двойные налоговые льготы

НАУФОР придумала ИИС третьего типа – с длительным сроком и щедрыми налоговыми льготами
Александр Темнов
Новые ИИС – хороший способ накопить на пенсию /Максим Стулов / Ведомости

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обсудила с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной идею создания индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3), сообщил глава НАУФОР Алексей Тимофеев. Для них будет предусмотрено более продолжительное ограничение на снятие средств со счета – более трех лет.

В обмен инвестор получит двойные налоговые льготы: право на ежегодный налоговый вычет с внесенных сумм (как в ИИС первого типа) и освобождение от подоходного налога при снятии средств со счета по прошествии установленного срока (как по ИИС второго типа). «Таким образом, в какой-то степени ИИС третьего типа будет являться смесью ИИС первого и второго типов и обладать достоинствами того и другого. И это правильно, в противном случае никто не согласится заморозить свои средства на более продолжительный, чем три года, срок», – сказал Тимофеев.

По его словам, сейчас рассматриваются разные варианты налогового вычета «на входе», в том числе с заработной платы: работодатель в этом случае не будет удерживать 13% при переводе средств на ИИС третьего типа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных