Инвестсчетам нового типа обещают двойные налоговые льготы

В обмен инвестор получит двойные налоговые льготы: право на ежегодный налоговый вычет с внесенных сумм (как в ИИС первого типа) и освобождение от подоходного налога при снятии средств со счета по прошествии установленного срока (как по ИИС второго типа). «Таким образом, в какой-то степени ИИС третьего типа будет являться смесью ИИС первого и второго типов и обладать достоинствами того и другого. И это правильно, в противном случае никто не согласится заморозить свои средства на более продолжительный, чем три года, срок», – сказал Тимофеев.