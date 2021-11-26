Совкомбанк купит госбанк Узбекистана

Интерес к вложениям в Узбекистан среди иностранных инвесторов высок, отмечает Ульянова: экономика быстро растет, и еще быстрее растет банковская система. Даже в пандемийном 2020 г. Узбекистан был единственным государством в СНГ, продемонстрировавшим рост ВВП – на уровне 1,7%, а в 2021-23 гг., по оценкам суверенных аналитиков Moody's, рост составит от 5,5 до 6%. Экономика Узбекистана предъявляет повышенный спрос на кредитование, и потому в целом по системе банковские кредиты выросли в 2020 г. примерно на 30%, и в этом году вырастут на сопоставимую величину.