РНПК примет в перестрахование дебиторские задолженности

С 1 июля Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) начала принимать в перестрахование страхование дебиторских задолженностей (торговых кредитов), рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из страховых компаний, и подтвердил директор по корпоративному андеррайтингу «Согласия» Сергей Печников. Это позволит решить проблему импортеров: российские страховщики лишились возможности в привычных объемах страховать дебиторскую задолженность импортеров из-за санкций и ухода международных перестраховщиков из России.