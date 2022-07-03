РНПК примет в перестрахование дебиторские задолженности

РНПК примет в перестрахование дебиторские задолженностиМера поддержит российских страховщиков и импортеров, главное – сохранить прежние параметры защиты
С 1 июля Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) начала принимать в перестрахование страхование дебиторских задолженностей (торговых кредитов), рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из страховых компаний, и подтвердил директор по корпоративному андеррайтингу «Согласия» Сергей Печников. Это позволит решить проблему импортеров: российские страховщики лишились возможности в привычных объемах страховать дебиторскую задолженность импортеров из-за санкций и ухода международных перестраховщиков из России.
Пока РНПК будет принимать в перестрахование риски страховщиков, подпавших под санкции, объясняет собеседник «Ведомостей»: «Согаз», «Совкомбанк страхование», «Сбербанк страхование», Независимая страховая группа, Крымская первая страховая компания, «РНКБ страхование», «СМП страхование». Риски остальных страховщиков РНПК начнет принимать в перестрахование позднее, уточнил он.