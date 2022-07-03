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РНПК примет в перестрахование дебиторские задолженности

Мера поддержит российских страховщиков и импортеров, главное – сохранить прежние параметры защиты
Софья Шелудченко
Доступ к перестраховочным емкостям РНПК должен предоставляться на равных условиях всем участникам страхового рынка, иначе будет сложно удержать рост цен на товары / Максим Стулов / Ведомости

С 1 июля Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) начала принимать в перестрахование страхование дебиторских задолженностей (торговых кредитов), рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из страховых компаний, и подтвердил директор по корпоративному андеррайтингу «Согласия» Сергей Печников. Это позволит решить проблему импортеров: российские страховщики лишились возможности в привычных объемах страховать дебиторскую задолженность импортеров из-за санкций и ухода международных перестраховщиков из России.

Пока РНПК будет принимать в перестрахование риски страховщиков, подпавших под санкции, объясняет собеседник «Ведомостей»: «Согаз», «Совкомбанк страхование», «Сбербанк страхование», Независимая страховая группа, Крымская первая страховая компания, «РНКБ страхование», «СМП страхование». Риски остальных страховщиков РНПК начнет принимать в перестрахование позднее, уточнил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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