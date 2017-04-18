Стоимость нефти марки Brent упала ниже $55 за баррель

Цены на нефть снижаются на опасениях увеличения добычи в США. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже на 15:27 мск опустилась на 1,01% до $54,90 за баррель. Цена майского фьючерса на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи сократилась на 0,76% до $52,25 за баррель.

Согласно прогнозу минэнерго США, добыча сланцевой нефти в стране в мае вырастет на 124 000 баррелей в сутки до 5,193 млн б/с.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи ранее заявлял, что «страны ОПЕК и не входящие в организацию нефтепроизводители демонстрируют приверженность соглашению об ограничении добычи», передает «Интерфакс».