Brent торгуется на уровне $47,83 за баррель

К 8.19 мск пятницы августовские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $47,83 за баррель, августовские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $45,16 за баррель. За торги четверга Brent подорожала на $0,11 (0,2%) до $47,42 за баррель, WTI - на $0,19 (0,4%) до $44,93 за баррель, котировки росли шестую сессию подряд и достигли максимумов за две недели, напоминает «Интерфакс». С начала месяца по 29 июня включительно нефть Brent подешевела на 5,7%, WTI - на 6,9%.

На рынки повлияла информация о сокращении производства нефти в США на 100 000 баррелей в сутки за прошлую неделю, хотя эксперты отмечают, что вскоре добыча вернется к росту, поскольку снижение было связано в числе прочего с воздействием тропического урагана «Синди».

Банк Societe Generale в четверг резко ухудшил прогнозы цен для Brent и WTI, Goldman Sachs - для WTI. Аналитики встревожены ростом добычи в США, Нигерии, предупреждая, что из-за него восстановление равновесия спроса и предложения на рынке займет больше времени и может потребовать дополнительных усилий ОПЕК+.