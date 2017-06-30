«Интерфакс»: Сбербанк начал переговоры о продаже украинской «дочки» с новыми инвесторами

Сбербанк начал переговоры о продаже украинской дочерней структуры еще с несколькими инвесторами, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров.

«Объявление сделки с Саидом Гуцериевым и Григорием Гусельниковым стало триггером для максимального интереса к активу. С тех пор Сбербанк получил несколько новых и привлекательных предложений о продаже банка и теперь ведет несколько переговорных процессов в поиске наиболее выгодных для себя условий», - пояснил он.

30 июня стало известно, что украинскую «дочку» Сбербанка может купить белорусский предприниматель Виктор Прокопене.

Сбербанк России 27 марта объявил о планах продажи 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов, в который входят латвийский Norvik Banka Григория Гусельникова, белорусская частная компания, подконтрольная сыну владельца нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева Саиду.