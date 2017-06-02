Саид Гуцериев анонсировал закрытие сделки по украинскому Сбербанку

Сделка по продаже 100% акций украинского Сбербанка может быть закрыта в ближайшие два месяца, заявил «Интерфаксу» Саид Гуцериев - гендиректор «ФортеИнвеста», сын Михаила Гуцериева.

«Мы сейчас делаем due diligence актива и параллельно занимаемся с различными регуляторами для одобрения сделки и правильной структуры, чтобы выстроить диалог с регуляторами, чтобы структура сделки их устраивала», - добавил Гуцериев.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) намерен в скором времени вынести решение относительно представленных документов на согласование покупки ПАО «Сбербанк» (Киев).

Сбербанк России 27 марта объявил о планах продажи 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов. В него войдут латвийский Norvik Banka, который принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову, и белорусская частная компания, подконтрольная сыну владельца нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева Саиду. Российский Сбербанк при этом официально заявил об уходе с украинского рынка. Сбербанк предполагал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 г.