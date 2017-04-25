Сбербанк планирует закрыть сделку по продаже украинской «дочки» в первом полугодии

Сбербанк планирует закрыть сделку по продаже украинской «дочки» в первом полугодии 2017 г. Такие данные приведены в отчете финансовой организации за прошлый год.

«Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 г. после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину», - говорится в документе.

По итогам прошлого года число корпоративных клиентов украинского Сбербанка увеличилось на 16,8% до 40 000, частных клиентов - на 1% до 1,067 млн.

«Норматив адекватности регулятивного капитала в рамках утвержденной Национальным банком Украины программы укрепления капитала выполнялся», - говорится в материалах Сбербанка.

В конце марта стало известно о продаже украинской «дочки» Сбербанка.