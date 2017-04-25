На Украине заблокировали второе отделение Сбербанка

Отделение Сбербанка в центре Львова приостановило работу из-за блокирования его представителями праворадикальной партии «Национальный корпус».

На данный момент на Украине не работают отделения банка по адресам: г. Днепр, ул. Воскресенская, 2а, и г. Львов, пр-т Черновола, 2б, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

«Все остальные отделения банка работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в штатном режиме», - заявили в пресс-службе украинского Сбербанка. Всего на Украине открыто 150 отделений Сбербанка.

Активисты, заблокировавшие отделение Сбербанка во Львове, заявили, что акция бессрочная.