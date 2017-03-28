Нацбанк Украины пока не получил уведомления о покупке «дочки» Сбербанка

Национальный банк Украины не получал официального уведомления от потенциальных инвесторов относительно покупки ПАО «Сбербанк» (Киев) или соответствующих документов для приобретения существенного участия, сообщили агентству «Интерфакс Украина» в пресс-службе украинского центробанка.

«Решение о согласовании приобретения существенного участия в капитале банка, полученное от любых инвесторов, принимается в рамках единых для всех существующих нормативных требований и законодательства», – отметили в пресс-службе.

Сбербанк объявил о продаже украинской «дочки». Поздно вечером, 27 марта, госбанк сообщил, что консорциум инвесторов приобретает 100% акций украинского Сбербанка – юридически обязывающий договор был подписан в понедельник. В консорциум войдут «Норвик банк» (Norvik Banka, Латвия) и белорусская частная компания, говорится в сообщении госбанка. Сделка должна быть закрыта в первом полугодии 2017 г., указано там же.