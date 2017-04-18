Суд запретил использовать на Украине торговую марку «Сбербанк»

Хозяйственный суд Киева запретил Сбербанку России использовать на Украине торговую марку «Сбербанк» и лишил его доменного имени sberbank.ua. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Ощадбанка.

Ощадбанк в декабре 2016 г. обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности в связи с переименованием «Дочернего банка Сбербанка России» на Украине в Сбербанк. Украинский банк заявлял, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки «Ощадбанк», «Сбербанк» и «Oschadbank». Сбербанк в свою очередь пояснил, что переименование одобрено Нацбанком Украины, а регистрация нового названия проведена в соответствии с законодательством страны.

Ранее стало известно, что Сбербанк продал 100% акций украинской «дочки» консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В Norvik Banka позднее сообщили, что мажоритарным акционером консорциума является Саид Гуцериев, сын российского предпринимателя Михаила Гуцериева. Владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников уточнял, что после завершения сделки бывшая «дочка» Сбербанка будет работать под его брендом.