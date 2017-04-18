Сбербанк отменил временные лимиты на операции по картам для физлиц на Украине

Сбербанк (Киев), украинский дочерний банк Сбербанка России, заявил об отмене всех ранее установленных временных лимитов на осуществление наличных и безналичных операций по карточным счетам физических лиц в национальной и иностранной валюте.

В то же время банк, как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» несколько его клиентов, временно заблокировал карты, владельцы которых не обновили свои персональные данные. Соответствующее уведомление с просьбой обновить данные банк ранее направил своим клиентам, ссылаясь на предписание Нацбанка Украины.

По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 г. по размеру активов Сбербанк занимал шестое место среди 93 действовавших в стране банков. Сбербанк, по его данным, обслуживает свыше 1 млн физических лиц на Украине.

Ранее Сбербанк объявил о планах по продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов, куда войдут латвийский Norvik Banka и белорусская частная компания, соответствующий юридически обязывающий договор уже подписан.

Позднее Norvik Banka объявил, что основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка выступит сын владельца нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева Саид. Сбербанк анонсировал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 г.