НБУ получил от Norvik Banka документы для продажи «дочки» Сбербанка

Нацбанк Украины получил документы для согласования сделки по продаже 22,5% украинской «дочки» Сбербанка владельцу Norvik Banka Григорию Гусельникову. «Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации — Григорий Александрович Гусельников. Сейчас полученные от Г. А. Гусельникова документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении», — сообщили RNS в пресс-службе украинского регулятора. 10 апреля НБУ получил пакет документов от Саида Гуцериева, который может стать владельцем 77,5% «Сбербанк Украина».