Brent торгуется у $50,69 за баррель

К 8.45 мск четверга октябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $50,69 за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) – у $45,92 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на $1,14 (2,19%) до $50,86 за баррель, WTI – на $0,48 (1,03%) до $45,96 за баррель, напоминает «Интерфакс». В четверг снижение котировок продолжается.

Снижение в среду агентство связывает с публикацией данных Минэнерго США о том, что запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 5,39 млн баррелей, что существенно сильнее ожиданий рынка. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 689 000 баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 748 000 баррелей. Нефтедобыча выросла на 2 000 б/с. Данные отражают ситуацию до того момента, как на Техас обрушился ураган «Харви» и многие НПЗ на побережье были вынуждены закрыться. По оценкам аналитиков, закрылись заводы, перерабатывающиt свыше 4,25 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, объем оставшихся нефтеперерабатывающих мощностей в стране упал до минимального уровня за семь лет.