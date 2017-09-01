Из ЦБ ушел первый зампред Георгий Лунтовский

Первый зампредседателя Банка России Георгий Лунтовский, как и сообщалось ранее, с 1 сентября уходит в отставку после 18 лет работы в ЦБ. О его уходе с должности регулятор сообщил еще в июле. Тогда же председатель ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков заявил, что с осени Лунтовский может возглавить одну из банковских ассоциаций. 67-летнему ветерану банковского сектора прочат должность в руководстве Ассоциации «Россия», позиции которой резко усилились в последнее время на фоне конфликта крупных кредитных организаций с другим отраслевым лоббистом - Ассоциацией российских банков (АРБ), отмечает «Интерфакс».

В Центробанке Лунтовский курировал вопросы организации денежного наличного обращения, безопасности функционирования Банка России, кадровую политику, деятельность территориальных учреждений ЦБ и Росинкаса. В ранге первого зампреда он контролировал работу департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, департамента наличного денежного обращения, департамента полевых учреждений, главного управления безопасности и защиты информации, а также межрегиональный центр безопасности ЦБ. В июле регулятор сообщил, что после ухода Лунтовского курируемые им департаменты будут распределены между другими зампредами. ЦБ также сообщил, что с 1 сентября зампред Ольга Скоробогатова назначается первым зампредом, а директор департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Руслан Вестеровский переходит на должность зампреда.

«Я проработал на одном месте 18 лет, планировал уйти еще до Нового года, но принял решение сейчас и согласовал его с председателем. В жизни всегда надо что-то менять», - объяснял свою отставку сам Лунтовский.

В ЦБ Лунтовский пришел в 1999 г., до этого был депутатом Госдумы и работал в советских и российских банках.