Банки
Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Восьмибанкирщина нашла лоббиста в ЦБ

Центробанк покидает последний член команды Геращенко

Первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский может стать новым банковским лоббистом

Первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский с 1 сентября покидает Центробанк по собственному желанию, сообщили в пресс-службе ЦБ. Его уход неожиданно совпал с массовым исходом крупных банков из Ассоциации российских банков (АРБ). Крупные банки сейчас обсуждают, на базе какого профсоюза им объединять свои силы – создать собственный или использовать конкурента АРБ, ассоциацию «Россия».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике