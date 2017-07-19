Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Восьмибанкирщина нашла лоббиста в ЦБ
Центробанк покидает последний член команды Геращенко
Первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский может стать новым банковским лоббистом
- Михаил Тегин,
- Эмма Терченко
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Осенью Лунтовский может возглавить одну из банковских ассоциаций, заявил во вторник председатель ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков
Максим Стулов / Ведомости
Первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский с 1 сентября покидает Центробанк по собственному желанию, сообщили в пресс-службе ЦБ. Его уход неожиданно совпал с массовым исходом крупных банков из Ассоциации российских банков (АРБ). Крупные банки сейчас обсуждают, на базе какого профсоюза им объединять свои силы – создать собственный или использовать конкурента АРБ, ассоциацию «Россия».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}