Центробанк покидает последний член команды Геращенко

Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Восьмибанкирщина нашла лоббиста в ЦБ

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Осенью Лунтовский может возглавить одну из банковских ассоциаций, заявил во вторник председатель ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков Максим Стулов / Ведомости

Первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский с 1 сентября покидает Центробанк по собственному желанию, сообщили в пресс-службе ЦБ. Его уход неожиданно совпал с массовым исходом крупных банков из Ассоциации российских банков (АРБ). Крупные банки сейчас обсуждают, на базе какого профсоюза им объединять свои силы – создать собственный или использовать конкурента АРБ, ассоциацию «Россия».