Brent торгуется на уровне $52,7 за баррель

К 9.15 мск 1 сентября ноябрьский фьючерс на Brent торговался в Лондоне на уровне $52,7 за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $46,94 за баррель. За торги четверга Brent подорожала на $2,13 (4,20%) до $52,86 за баррель, WTI - на $1,27 (2,76%) до $47,23 за баррель, напоминает «Интерфакс». Котировки поддержало предположение, что НПЗ готовы платить за нефть благодаря высокой доходности нефтепереработки, объяснил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Почти треть НПЗ США закрыты или сократили загрузку из-за последствий урагана «Харви», это привело к росту котировок фьючерсов на бензин в стране почти на 14% до $2,15 за галлон (3,79 л). Как сообщает «Интерфакс», уже 29 танкеров из Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока ожидают разгрузки у берегов США в Мексиканском заливе: 11 портов Техаса все еще закрыты для нефтетанкеров после урагана. По данным Bloomberg, объем груза - около 18,6 млн баррелей нефти.

При этом из-за перебоев в работе инфраструктуры поставки нефти на НПЗ за пределами Техаса ограничены. В среду министерство энергетики США объявило, что выделит в общей сложности 1 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы решить проблему бензинового дефицита.

Несмотря на сильный рост в последнюю сессию августа, за весь месяц Brent подешевела на 0,5%, WTI - на 5,9%.