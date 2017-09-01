S&P улучшило прогнозы по рейтингам «ФК Открытие»

Агентство S&P Global Ratings улучшило прогнозы по краткосрочным и долгосрочным рейтингам банка «ФК Открытие» с «негативного» на «развивающийся». Как сообщает «Интерфакс», долгосрочный рейтинг по обязательствам в российской и иностранной валюте, составляющий B+, сохранен в списке на пересмотр. С 29 августа банк перешел под контроль Банка России.

S&P сообщило, что ждет новой информации и планирует принять решение по рейтингам «ФК Открытие» в течение 90 дней.

В конце 2016 г. S&P поставило рейтинги банка на пересмотр. Тогда же о постановке рейтингов банка на пересмотр объявило агентство Moody's.

29 августа Банк России заявил, что «ФК Открытие», седьмой по величине активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА», будет принят на санацию. Этот случай станет крупнейшим в истории российской банковской системы – и первым проектом Фонда консолидации банковского сектора, созданного как раз для того, чтобы ЦБ мог проводить санации самостоятельно, без участия рыночных инвесторов и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). ЦБ станет собственником не менее 75% акций банка, у действующих акционеров может остаться не более 25% акций – это если временная администрация установит, что капитал банка положительный. Если же выяснится, что собственные средства «ФК Открытие» отрицательные, акционеры потеряют права собственности, заявил ЦБ.

Регулятор рассчитывает на восстановление рейтинга банка «Открытие» за 6-9 месяцев, говорил на этой неделе первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.