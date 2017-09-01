Аксаков ожидает перепродажи банка «ФК Открытие» инвесторам после санации

Банк России сможет найти покупателей на банк «ФК Открытие» после его санации, считает руководитель банковской ассоциации «Россия», председатель думского комитет по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его цитирует «Прайм». По его словам, сначала ЦБ должен войти в капитал «Открытия» «той суммой, которая необходима для того, чтобы банк соблюдал нормативы Центрального банка». «Я думаю, в ближайшее время такое действие произойдет. Дальше команда антикризисных менеджеров, которых привлечет Центральный банк, должна вывести банк "Открытие" на здоровую конкурентную основу», - сказал он в интервью каналу «Россия 24».

Следующим шагом, по его мнению, должна стать продажа банка инвесторам. «Я уверен, что это будет интересный банк, и уверен, что он будет продан после определенного промежутка времени», - сказал депутат.

О том, что ЦБ входит в капитал седьмого по объему активов банка России, регулятор объявил вечером 29 августа. Банк, получая финансовую поддержку регулятора, продолжит работу, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм bail-in не применяется, отмечает «Интерфакс». «ФК Открытие» станет первым банком, оздоровление которого пройдет через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк России получит в «ФК Открытие» минимум 75%, нынешние владельцы - не более 25%, причем только в том случае, если временная администрация не выявит в банке отрицательного капитала.