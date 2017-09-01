До 29 августа 24% капитала банка «ФК Открытие» приходилось на сделки с собственником

До введения временной администрации около 24% капитала банка «ФК Открытие» приходилось на сделки с холдинговой компанией, следовало из его отчетности. Это сообщил Reuters зампред Банка России Василий Поздышев. «Сейчас временная администрация определяет, каков же реальный объем финансирования банк предоставил собственникам, холдингу, - добавил он. - Я допускаю, что это может быть больше, чем 24%».

Регулятор изучает сделки между банком и холдингом, чтобы максимальный объем средств вернуть в банк, об этом уже есть договоренность с собственниками. «У холдинга порядка 100 млрд руб. инвестиций в банк "ФК Открытие" и кроме того, что холдинг вкладывался в банк и банк предоставлял ему кредиты. Разбор этих сделок потребует нескольких месяцев. Нам нужно будет развязать холдинг и банк», - сказал зампред ЦБ.

По словам Поздышева, временная администрация после введения в «ФК Открытие» приостановила ряд сделок, которые ЦБ сейчас изучает вместе с акционерами. Среди них есть сделки, заключенные за считаные дни до ввода временной администрации. «Это незначительная сумма и рабочие моменты, которые будут разбираться на плановой встрече с акционерами. Они проходят несколько раз в неделю», - сказал Поздышев. ЦБ пока не знает, были ли какие-то активы выведены из банка перед его санацией. Поздышев добавил, что пока акционеры и топ-менеджмент группы «Открытие» конструктивно сотрудничают с регулятором.