ЦБ оценил потребности группы «Открытие» в сотни миллиардов рублей

Банк России предварительно оценил потребность в докапитализации группы «Открытие» в 250-400 млрд руб., значительная часть которых уйдет на поддержку «Росгосстраха» и банка «Траст», сказал Reuters зампред ЦБ Василий Поздышев. «Остальное пойдет на покрытие рисков, связанных с операциями самого банка "ФК Открытие", в том числе с операциями, связанными с холдингом», - сказал он.

ЦБ на этой неделе ввел временную администрацию в банк «Открытие» и объявил о планах войти в капитал кредитной организации в доле не менее 75%. При этом в периметре группы банка регулятор указал банк «Траст», несколько НПФ, а также «Росгосстрах» (хотя формальный контроль над страховщиком «Открытие» пока не оформило).

«По предварительным оценкам, с учетом того, что еще не все активы группы изучены временной администрацией, объем докапитализации по всей группе, который может потребоваться, находится в пределах 250-400 млрд руб.», - сказал Поздышев.