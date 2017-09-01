ЦБ не исключил перепродажу «ФК Открытие» после санации

После ревизии активов группы «Открытие» ЦБ решит, что делать с компаниями, попадающими в периметр санации. Это Reuters заявил зампред ЦБ Василий Поздышев. «Какие-то компании, возможно, придется закрыть, какие-то - объединить, какие-то - продать, но большинство из этих компаний мы будем развивать, - сказал он. - Это все будет в плане участия ЦБ для повышения финансовой устойчивости банка».

ЦБ 29 август ввел временную администрацию в банк «ФК Открытие» и объявил о планах войти в капитал кредитной организации в доле не менее 75%. При этом в периметре группы банка регулятор указал банк «Траст», несколько НПФ, а также «Росгосстрах» (хотя формальный контроль над страховщиком «Открытие» пока не оформило).

После финансового оздоровления «Открытия», которое займет 6-8 месяцев, ЦБ будет готов этот банк или группу продать, поэтому Поздышев называет рост доли государства в банковском секторе временным. Ранее о возможной перепродаже «Открытия» Центробанком заявил руководитель банковской ассоциации «Россия», председатель думского комитет по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он считает, что регулятор сможет найти новых инвесторов.

«Я вполне допускаю, что инвесторы найдутся, может, не через год, а через два или три года. Если у инвесторов, российских или нероссийских, если когда-нибудь они решатся, будет выбор - приобрести банк из рук другого частного инвестора или из рук Центрального банка, то они предпочтут из рук Центрального банка по причине большего доверия к регулятору», - заявил Поздышев. Также он назвал возможным размещение части акций банка на бирже после его докапитализации и оздоровления.

По словам зампреда ЦБ, в большинстве системно значимых банковских групп сейчас проходят комплексные проверки. «Такая комплексная проверка может длиться полгода и больше, потому что большой объем операций. Нам важно видеть операции не только одной группы, но и операции одной группы с другой группой. Наша позиция, что в системно значимых банках Банк России должен находиться практически постоянно», - сказал он.